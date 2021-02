Eugenia di York è diventata mamma di un maschietto: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Eugenia di York è diventata mamma di un maschietto: ad annunciarlo è stata la stessa Principessa su Instagram, con una foto tenerissima in bianco e nero, accompagnata da tre cuori blu.

Nello scatto appaiono le mani della neomamma e del papà Jack Brooksbank che stringono la piccola manina del loro primogenito. Ovviamente il post ha già fatto il pieno di like e commenti, con migliaia di congratulazioni di utenti da tutto il mondo.

Anche la Famiglia Reale ha condiviso una foto della coppia – in occasione del loro matrimonio – per comunicare la bella notizia: “Sua Altezza Reale, la Principessa Eugenia, ha partorito oggi 9 febbraio 2021, alle 8.55. Il bambino pesa 3.6 kg. Sua Altezza e suo figlio stanno bene”.

La Principessa ha dato alla luce il piccolo nel Portland Hospital, dove è nata anche lei. L’attesa per la nascita del Royal Baby era altissima, e in tantissimi aspettavano il lieto evento proprio in questi giorni.

La coppia è convolata a nozze a ottobre 2018 e settembre 2020 è stato diramato l’annuncio ufficiale della gravidanza. A darne notizia erano stati sia l’account ufficiale della Royal Family sia la Principessa. Eugenia aveva condiviso sul suo profilo Instagram due immagini, una in cui mostrava due scarpine da bebè e un’altra della coppia sorridente: “Jack e io siamo così eccitati per l’inizio del 2021”.

I neo genitori sono già al settimo cielo e tra i sudditi è già partito il toto nome del piccolo: tra i più gettonati ci sono i nomi Arthur e James, ma c’è anche chi non esclude Philip, in onore del Principe Filippo che quest’anno festeggerà i suoi cento anni.

Per soddisfare la nostra curiosità però dovremo attendere ancora qualche giorno. I genitori della Famiglia Reale di solito impiegano circa due giorni per annunciare il nome di un nuovo bambino: il Principe Harry e Meghan Markle infatti hanno rivelato il nome di Archie l’8 maggio 2019, due giorni dopo la sua nascita.

Il principe Andrea e Sarah Ferguson hanno aspettato due settimane prima di svelare il nome della loro primogenita, la Principessa Beatrice, nell’agosto 1988, mentre la Regina ha condiviso pubblicamente il nome del principe Carlo addirittura un mese dopo la sua nascita, nel 1948.

Il Royal Baby, come riportato da Express, potrebbe essere presentato in un’occasione speciale, nel corso di Trooping the Color, i festeggiamenti ufficiali che vengono organizzati per il compleanno della Regina Elisabetta. A causa dell’emergenza sanitaria l’evento potrebbe svolgersi in maniera diversa rispetto agli anni scorsi, ma se la Famiglia Reale si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace, potrebbe essere l’occasione giusta per presentare al pubblico il piccolo.