Perché Eugenia di York ha tagliato Kate dalle foto del Giubileo

Una polemica si è scagliata nelle ultime ore sulla Principessa Eugenia, colpevole di aver pubblicato sui social una foto del Giubileo in cui sono presenti alcuni membri della famiglia reale, tranne Kate Middleton (nonostante fosse presente accanto agli altri). Varie ipotesi si sono subito intervallate tra loro, cercando di capire il motivo per il quale Eugenia di York abbia compiuto tale gesto.

Eugenia di York, il gesto verso Kate Middleton: la polemica

Nonostante continui ad esserci quel distacco naturale tra i Reali e il resto del mondo, negli ultimi anni i social hanno fatto fare un passo avanti anche a chi sembrava “inarrivabile”.

I social, però, hanno due facce della stessa medaglia: una positiva e una negativa. Per la famiglia reale, specialmente, anche un piccolo dettaglio che sfugge può essere fatale, perché gli utenti sono pronti a cercare l’ago nel pagliaio. Questa volta è toccato a Eugenia di York, che in realtà non si è lasciata sfuggire un dettaglio qualsiasi: sul suo profilo instagram, che conta un milione e mezzo di follower, ha pubblicato una serie di foto ricordo delle giornate del Giubileo per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta.

“Grazie, vostra maestà, nonna, per 70 anni di servizio, altruismo e dedizione. Sei una luce così splendente per tutti noi“, ha così scritto la Principessa per ricordare giornate memorabili. E ancora: “Solo una carrellata finale di alcuni momenti epici del weekend speciale a cui sono onorata di aver fatto parte”, ha scritto come didascalia agli scatti bellissimi.

Purtroppo, però, una foto in particolare ha catturato l’attenzione dei follower che prontamente hanno commentato chiedendole il motivo per il quale avesse tagliato Kate Middleton da una foto dei Reali affacciati al balcone di Buckingham Palace. L’immagine reale, in effetti, vede la Duchessa di Cambridge accanto a William, ma in quella pubblicata da Eugenia di York c’è stato spazio solo per alcuni membri della famiglia.

Eugenia di York, perché ha “tagliato fuori” Kate Middleton

Un’ipotesi dopo l’altra, giorno dopo giorno, per cercare di capire il motivo dietro al gesto di Eugenia di York nei confronti di Kate Middleton; alcuni utenti di Instagram si sono subito scagliati contro la Principessa, accusandola di invidia o addirittura odio per la Duchessa, ma alla fine sono arrivate in sua difesa moltissime altre persone che hanno cercato di spiegare cosa potrebbe essere successo realmente.

Qualcuno, infatti, ci ha tenuto a spiegare quanto sia difficile su Instagram ritagliare le immagini o pubblicarle interamente, soprattutto se si presentano in determinate misure. La soluzione di chi crede che Eugenia di York sia in buona fede, quindi, è che non l’abbia fatto di proposito, ma che l’applicazione abbia tagliato in automatico i due lati della foto. I più attenti, in effetti, hanno notato anche che Kate non fosse l’unica assente: anche la Duchessa di Cornovaglia Camilla, presente nella foto originale, è stata tagliata.

Entrambe, Kate e Camilla, erano alle estremità dell’inquadratura, e per questo la soluzione all’arcano sembra non avere niente a che fare con le cattive intenzioni della Principessa Eugenia, accusata quindi ingiustamente.