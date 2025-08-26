Eugenia e Beatrice di York, troppe poche responsabilità a corte: l’eredità reale è a rischio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Eugenia e Beatrice di York

Per le principesse Beatrice ed Eugenia di York il futuro sembra più incerto che mai: le due sorelle, amatissime dal pubblico per la loro spontaneità e il loro stile lontano dalle rigidità di corte, si trovano oggi a fare i conti con una questione che va ben oltre il semplice gossip, ovvero la Royal Lodge. La splendida residenza immersa nel parco di Windsor, che da sempre rappresenta la casa di famiglia, potrebbe non passare più a loro. Tutto sarebbe legato non solo al fatto che entrambe non sono Working Royals, quindi non sono in grado di rappresentare Re Carlo, ma anche allo scandalo che ha travolto il padre Andrea negli ultimi tempi.

Beatrice ed Eugenia di York: il futuro incerto della Royal Lodge

Beatrice ed Eugenia di York sono tra le esponenti più amate della Royal Family e, negli ultimi mesi, hanno scelto di farsi vedere più spesso in prima linea tra eventi benefici e cause sociali, affrontando tutto con naturalezza e senza clamore mediatico. La loro immagine ne è uscita rafforzata, diventando quella di due principesse giovani, moderne e fedeli alla Corona.

Tuttavia, senza un riconoscimento ufficiale del loro ruolo, tutto questo impegno rischia di restare nell’ombra e di compromettere le prospettive future delle sorelle di York, mettendo a rischio la loro stessa eredità e la celebre Royal Lodge.

La tenuta, assegnata da anni al principe Andrea, è stata il rifugio delle due figlie sin da bambine: è lì che Beatrice ed Eugenia hanno vissuto gran parte della loro infanzia e che ancora oggi considerano il cuore della loro storia familiare. Per questo, molti pensavano che la Royal Lodge sarebbe passata naturalmente alle due principesse. E invece, le cose non sembrano affatto così semplici.

Il problema è che Beatrice ed Eugenia non hanno mai assunto il ruolo di Working Royals e, pur partecipando a eventi pubblici e sostenendo iniziative benefiche, hanno scelto di concentrarsi sulle proprie famiglie e sulle carriere personali. Entrambe infatti sono mamme di bimbi piccoli, Beatrice di Sienna e Athena, Eugenia di August ed Ernest, avuti rispettivamente da Edoardo Mapelli Pozzi e da Jack Brooksbank.

Per questo, nonostante il Principe William abbia discusso con Re Carlo della possibilità di dargli un ruolo ufficiale da Working Royals, al momento entrambe avrebbero deciso di rimandare tale decisione perché troppo impegnate con la famiglia.

Una scelta questa che, da una parte le ha rese più vicine alla gente comune, ma dall’altra rischia di avere un prezzo salato perché senza un ruolo ufficiale a corte, il loro diritto a ereditare beni legati alla Corona è tutt’altro che scontato.

A complicare le cose ci sono le difficoltà economiche del principe Andrea: il mantenimento della Royal Lodge costa cifre astronomiche, e più volte è stato messo in dubbio che il duca di York possa sostenerle a lungo. Se non dovesse riuscirci, la proprietà potrebbe tornare direttamente sotto il controllo della Corona, aprendo la strada a nuove destinazioni. In quel caso, le speranze di Beatrice ed Eugenia di conservare la loro casa del cuore rischierebbero di svanire.

Beatrice ed Eugenia di York, nei guai a causa degli scandali del padre Andrea

I problemi di Beatrice ed Eugenia di York sono anche ampiamente legati agli scandali che hanno colpito il celebre padre, il Duca di York.

Per il Principe Andrea infatti, il 2025 non è certo un anno sereno: da tempo ai margini della vita di corte, continua a trovarsi travolto da ombre del passato e tensioni familiari che sembrano non lasciargli tregua, finendo per colpire, seppur indirettamente, anche le figlie.

Il primo colpo per il Principe è arrivato con nuove rivelazioni legate agli scandali che da anni ne hanno minato la reputazione: si tratta di vecchie storie e amicizie scomode improvvisamente tornate a galla e che hanno riportato Andrea sotto i riflettori per motivi tutt’altro che lusinghieri. In particolare c’è un’ombra che pesa più di tutte sul Principe Andrea ed è quella riguardante il caso Epstein.

L’amicizia con il finanziere americano, morto in circostanze mai del tutto chiarite, ha travolto Andrea in pieno trasformandolo in una figura scomoda della monarchia britannica.

A peggiorare la situazione ci sono poi i rapporti familiari: si parla di attriti con il principe William e con Kate, alimentati da frasi poco felici che avrebbero incrinato ulteriormente i legami già tesi, ma anche di un acceso litigio con Harry e persino di offese a Meghan Markle, facendo diventare il Duca sempre più isolato.

Ancora oggi, a distanza di anni, lo scandalo che lo ha travolto continua a perseguitarlo come una ferita che non si rimargina, un marchio che pesa sul suo presente e che ora sembra poter compromettere anche il futuro delle figlie, Beatrice ed Eugenia.