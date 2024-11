Il Re appena incoronato aveva promesso di coinvolgere le figlie del Principe Andrea come membri attivi della Famiglia, ma non ha mantenuto le promesse

Il rapporto tra Re Carlo III e le sue nipoti, le Principesse Beatrice ed Eugenia di York, sembra aver subito una fase di tensione, soprattutto dopo che le due sorelle sono state snobbate dal Sovrano per quanto riguarda i doveri Reali. Fonti vicine alla Famiglia Reale hanno dichiarato che le sorelle York sono molto contrariate per questa esclusione, che le ha viste messe da parte nonostante la crisi di rappresentanza che la Monarchia britannica sta attualmente affrontando.

Beatrice ed Eugenia di York escluse, la scelta di Carlo

Le difficoltà di salute di Re Carlo e della Principessa del Galles, Kate Middleton, hanno portato alla necessità di distribuire gli impegni pubblici tra i membri della Famiglia Reale. La scelta del Sovrano è ricaduta su figure come la Regina Camilla, la Principessa Anna, il Principe Edoardo e sua moglie Sophie, Duchessa di Edimburgo, escludendo invece Beatrice ed Eugenia. Questo ha suscitato un certo risentimento nelle sorelle York, che da tempo si sono dichiarate pronte a sostenere la Monarchia e a rappresentare la Famiglia nei vari eventi pubblici.

Secondo quanto riferito da un amico delle due Principesse al Daily Beast, Beatrice ed Eugenia sono molto dispiaciute di essere state ignorate, anche se non ne sono rimaste sorprese. Le sorelle, infatti, si sentono pronte a contribuire attivamente e ritengono di poter dare molto alla Monarchia. Comunque, comprendono che la loro posizione è in parte influenzata dalle controversie legate a loro padre, il Principe Andrea, che nel corso degli ultimi anni è stato coinvolto in una serie di scandali. Questo potrebbe aver compromesso la percezione pubblica della famiglia York, spingendo Carlo a non voler accentuare ulteriormente la loro presenza nei ruoli pubblici.

Per Beatrice ed Eugenia, la frustrazione è accentuata dalla recente riabilitazione del padre, che ha iniziato a partecipare a eventi ufficiali accanto ai membri di spicco della Famiglia Reale. Molti si chiedono perché le due sorelle debbano essere penalizzate per i peccati del loro genitore, soprattutto considerando che non hanno avuto nessun coinvolgimento diretto in tali scandali. Anzi, nel corso degli anni, hanno costruito vite e carriere distinte, mantenendo comunque un forte legame con la Famiglia Reale.

Beatrice ed Eugenia escluse, il vero motivo

A differenza di altri membri della Famiglia Reale, Beatrice ed Eugenia non hanno mai ricoperto ruoli da “Reali lavoratrici” a tempo pieno, una scelta condivisa anche dalla defunta Regina Elisabetta II, che riteneva che un impegno part-time non fosse appropriato per chi rappresentava ufficialmente la Monarchia. Secondo un amico della Famiglia, questa è una posizione accettata da tutti, comprese le due Principesse, anche se non senza una certa amarezza. Beatrice, in particolare, mantiene un rapporto affettuoso con Re Carlo e, insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi, risiede nel Palazzo di St James a Londra, in un appartamento in affitto a prezzo di mercato. Anche Eugenia, che vive prevalentemente all’estero, torna a risiedere nell’appartamento della sorella durante i suoi soggiorni nel Regno Unito.

Le recenti difficoltà di Carlo e Kate hanno acceso i riflettori sulla necessità di una rappresentanza più ampia della Monarchia, spingendo alcuni osservatori a chiedersi se non sia stato un errore tenere ai margini le due sorelle York. Un ex cortigiano ha affermato che, col senno di poi, potrebbe essere stato più saggio includerle maggiormente nella vita pubblica Reale, soprattutto considerando la loro disponibilità e il desiderio di servire il Regno Unito. Ha però aggiunto che un cambio di rotta così drastico in questo momento potrebbe risultare inopportuno, anche perché Beatrice ed Eugenia hanno ormai costruito vite di successo come persone private, lontane dalle pressioni e dagli obblighi della monarchia.

Il futuro delle Principesse York nel contesto della famiglia reale britannica rimane quindi incerto. Sebbene Carlo nutra affetto per loro, sembra intenzionato a mantenere una linea restrittiva sulla partecipazione ufficiale di membri “minori” della Famiglia Reale, focalizzandosi piuttosto sul nucleo principale composto da William, Kate e dai pochi altri membri più anziani. Beatrice ed Eugenia, dunque, potrebbero continuare a rimanere ai margini, contribuendo in maniera informale ma senza un ruolo ufficiale e senza essere investite delle responsabilità tipiche dei membri di rilievo della Monarchia.