Kate Middleton ha vissuto un periodo davvero complicato, dopo la diagnosi di tumore, arrivata a inizio anno, che ha completamente stravolto la sua vita. Oltre ai tanti impegni ufficiali che la Principessa del Galles ha dovuto cancellare, sembra che quello che ha dovuto subire l’abbia convinta a cambiare anche il suo modo d’intendere la vita, dimostrandosi ancora più grata per l’amore che la circonda.

Anche nell’edizione 2024 del suo Together At Christmas, concerto di Natale che ha avuto luogo nell’Abbazia di Westminster lo scorso 6 dicembre 2024, Kate Middleton ha voluto ringraziare e onorare le persone che si spendono per gli altri e regalano amore.

Tanti i membri della Famiglia Reale Inglese che hanno deciso di supportare, con la loro presenza, la Principessa del Galles, ma l’assenza di una persona in particolare ha fatto insospettire tutti quanti. Si tratta della Duchessa Eugenia di York, cosa accade tra le due donne della Famiglia Reale Inglese?

Eugenia di York, l’assenza dal Concerto di Natale

Dopo mesi di grande apprensione, finalmente a giugno, in occasione del Trooping the Colour, Kate Middleton è tornata in pubblico, facendo tirare un profondo sospiro di sollievo a tutti i suoi sudditi. La Principessa del Galles si stava ancora sottoponendo alla chemioterapia preventiva per il tumore che le è stato diagnosticato nei primi mesi dell’anno e, solo dopo l’estate, ha svelato al mondo di aver finito le cure e di essere pronta a riprendere, gradualmente, il suo impegno negli eventi pubblici della Corona Inglese.

Così, in occasione del classico concerto di Natale dell’Abbazia di Westminster, Kate Middleton si è mostrata più splendida che mai, con un elegante cappotto rosso con fiocco nero, abbinato a una lunga gonna con fantasia scozzese. Insieme a lei, ovviamente, il Principe William e i loro tre figli: George, Charlotte e Louis del Galles.

Ma anche l’apprezzata Duchessa Sophie di Edinburgo ha voluto dare il suo supporto alla futura Regina con la sua presenza e così pure Zara Tindall e tutta la famiglia Middleton. Non ha mancato l’importante appuntamento nemmeno Beatrice di York, che ha ascoltato il Concerto di Natale in compagnia del marito Edoardo Mapelli Mozzi e del figliastro Christopher Woolf.

Grande assente, invece, sua sorella Eugenia di York che non ha ufficialmente raccontato i motivi della sua diserzione all’evento importante. Secondo alcune indiscrezioni, la Duchessa non sarebbe riuscita a presenziare all’evento, visti i suoi tanti impegni, dovuti alla decisione di dividere la sua vita tra il Regno Unito e il Portogallo con il marito e i due figli, August ed Ernest, ma altri hanno pensato al legame speciale che lega Eugenia di York con Harry d’Inghilterra e Meghan Markle.

Eugenia di York, il legame speciale con Harry

Eugenie di York ha sposato nel 2018 Jack Brooksbank, che lavora in Portogallo per la Discovery Land Company di Michael Meldman. I due hanno acquistato, quindi, una proprietà nel paese europeo e dividono la loro vita tra il Portogallo e l’Inghilterra. La nuova dimora toglierebbe molto tempo alla coppia, come riportato dal Daily Express: “La villa in Portogallo è più un investimento che altro e la costruzione non è stata ancora completata Non è stata acquistata come una nuova casa, ma più come un rifugio per le vacanze e qualcosa in cui investire i propri soldi per proteggere i propri beni”.

Per questo motivo la Duchessa avrebbe disertato il Concerto di Natale della futura Regina, essendo troppo impegnata con il suo investimento portoghese. Anche il cugino Harry e la moglie Meghan Markle avrebbero comprato, di recente, una casa in Portogallo, proprio vicino a quella della figlia di Andrea d’Inghilterra. Eugenia di York sarebbe stata la prima della Famiglia Reale Inglese a conoscere l’ex attrice, durante il fidanzamento della coppia. La Duchessa non ha avuto nemmeno remore a prendere parte al documentario Netflix di Harry d’Inghilterra contro la Famiglia Reale Inglese.