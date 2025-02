Eugenia di York, la tenera dedica e le immagini private per il compleanno del figlio

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Eugenia di York

Eugenia di York ha voluto celebrare il quarto compleanno del suo primogenito, August Brooksbank, con un dolcissimo tributo su Instagram. La principessa, sempre molto discreta sulla sua vita privata, ha condiviso con i suoi follower una serie di immagini inedite che raccontano il carattere vivace e curioso del piccolo.

Eugenia di York, un compleanno speciale per August

Il 9 febbraio 2021 Eugenia di York e suo marito Jack Brooksbank sono diventati genitori per la prima volta, dando il benvenuto ad August Philip Hawke Brooksbank. Ora che il bambino ha compiuto quattro anni, la principessa ha voluto festeggiarlo con una dedica che trasuda affetto e tenerezza.

“Happy birthday my darling Augie. 4 today. And what an amazing 4 years” ha scritto la principessa nel post pubblicato su Instagram, accompagnando le sue parole con una serie di immagini intime e mai viste prima.

“Sei incredibilmente concentrato, curioso e pieno di avventure e velocità. Non vedo l’ora di tutte le nostre avventure… ce ne saranno ancora tantissime. Ti amo, mio ragazzo, mio angelo”.

Nelle foto condivise, August appare sempre sorridente, con un look decisamente avventuroso: in particolare, ha attirato l’attenzione il suo giubbotto stile Top Gun, un omaggio inaspettato al celebre film con Tom Cruise.

La passione per il mondo dell’aviazione sembra quasi una tradizione di famiglia: il piccolo August, infatti, condivide questo stesso interesse con il principe George, figlio di William e Kate, che già da bambino mostrava una grande fascinazione per gli aerei e ha persino preso la sua prima lezione di volo.

Le immagini private: tra giochi e complicità fraterna

Le immagini pubblicate da Eugenia di York offrono uno scorcio intimo della vita familiare della principessa e del suo piccolo August. Oltre alle foto in cui sfoggia il suo bomber da pilota, ci sono dolcissime scene che lo vedono intento a giocare con il fratellino minore, Ernest, nato nel maggio del 2023.

In uno scatto, i due bambini camminano mano nella mano in un parco londinese, mentre in un altro August si diverte in bicicletta, dimostrando una gran voglia di esplorare il mondo.

Un altro dettaglio che non è passato inosservato è la chioma rossiccia del piccolo, che richiama il colore dei capelli della madre. I fan della principessa si sono subito riversati nei commenti, notando quanto il bimbo stia crescendo in fretta e riempiendo il post di auguri affettuosi.

Anche la scelta musicale per la dedica ha un significato speciale: il video condiviso da Eugenia è stato montato sulle note della hit You Make My Dreams (Come True) di Daryl Hall & John Oates, una canzone allegra e piena di energia, proprio come il piccolo August.

Un’infanzia tra Londra e il mare del Portogallo

Eugenia di York e suo marito Jack Brooksbank hanno una vita divisa tra Londra e il Portogallo, dove l’uomo lavora da tempo. La principessa ha rivelato in passato che i suoi bambini si trovano molto bene tra le due realtà, e che August in particolare è un vero amante dell’acqua.

“Il mare in Portogallo è un po’ più agitato” ha raccontato Eugenia in un’intervista, “ma August è un pesciolino, lo adora”. Il bambino ha sviluppato un grande interesse per il mondo marino, tanto che nella sua cameretta ci sono decorazioni con balene e delfini e il suo libro preferito è The World’s Wildest Waters, che legge ogni mattina a colazione con la mamma.