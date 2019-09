Meghan Markle, prima uscita di Archie in Sudafrica: è un amore

editato in: da

Meghan Markle e Harry in Sudafrica prendono il tè con l’arcivescovo Desmond Tutu e con loro c’è il piccolo Archie.

“Archie incontra l’archibishop”, così titola il Daily Mail per raccontare con un gioco di parole la prima uscita pubblica del figlio dei Duchi del Sussex, nato lo scorso 6 maggio. Il bebè è tenerissimo e conquista non solo Tutu, eroe del movimento anti-apartheid, ma tutto il mondo. La sua faccetta buffa, le manine paffutelle sono irresistibili e mamma e papà sono orgogliosi. Non a caso, Meg la sera precedente durante la cena ufficiale si è lasciata sfuggire che Archie è un bambino meraviglioso.

Il piccolo indossa dei calzoncini a righe celesti, calze e maglietta bianca di H&M, il marchio low cost preferito anche da Kate Middleton per i suoi figli maschi, George e Louis.

Baby Sussex si comporta da vero principino, anche se non ha titoli nobiliari. È bravissimo, si presta per foto e filmati, stringe le dita di mamma Meghan e punta i piedini sul divano nel tentativo di alzarsi con l’aiuto naturalmente di Lady Markle che non smette di sorridere. Poi, stanco per la dura prova, Archie si addormenta tra le braccia della Duchessa mentre l’arcivescovo lo saluta con un bacio sulla testolina. Insomma, Archie fa lo show ed è irresistibile.

Meghan e Harry sono davvero genitori deliziosi e hanno una vera e propria adorazione per il figlio. E come dare loro torto, è così carino che tutti vorrebbero ricoprirlo di baci.

Lady Markle ha pensato a ogni dettaglio per il primo impegno ufficiale di Archie e così il suo look è coordinato a quello del bebè. La Duchessa indossa un semplice abito di seta, bianco a fantasia optical (419 euro circa), del brand canadese Club Monaco, di cui aveva già indossato diversi modelli durante il tour in Australia. Sempre da quel viaggio, Lady Markle ha riproposto il maxi vestito a righe creato da Martin Grant, che indossò a Melbourne quando era in dolce attesa.