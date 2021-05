Meghan Markle e Harry abbandonati da Carlo e William: non torneranno mai più

editato in: da

Harry al Vax Live senza Meghan Markle. Sul palco J.Lo e Selena Gomez

Meghan Markle e Harry sono stati abbandonati da Carlo e William che hanno deciso di lasciarli a “sistemare le cose da soli”, mentre loro tornano ad occuparsi della Monarchia. Dal canto loro, i Sussex non intendono più tornare in Gran Bretagna. Ci sono seri dubbi che il Principe rientri a Londra per l’inaugurazione della statua di Diana.

Mentre Harry negli Usa è diventato super star partecipando al Vax Live, Carlo, William e Kate Middleton, che hanno festeggiato il decimo anniversario di matrimonio, sono tornati al lavoro di Corte, giudicando la questione Sussex “una distrazione” nelle loro vite. Questo è quanto sostengono l’esperto di questioni reali, Russell Myers.

Intervenendo in una trasmissione radiofonica, Myers ha affermato che William e suo padre: “Vogliono tracciare una riga sotto Harry e Meghan, considerati una distrazione per il resto della Famiglia Reale, unita nel portare avanti il lavoro della Corona”. Falliti i colloqui dopo il funerale del Principe Filippo, Harry è tornato nella sua villa di Montecito e probabilmente non ci sarà più un incontro ufficiale con la Regina e suo fratello per sistemare le cose.

Ormai, Harry e Meghan sono un capitolo chiuso e qualsiasi cosa facciano e dicano dall’altra parte del mondo, non interessa più a Carlo e William che ora devono concentrarsi a sostenere Sua Maestà.

Stando all’esperto, la Famiglia Reale ora devo tornare il prima possibile al lavoro in presenza, tornare tra la gente, sostenere le associazioni benefiche, visitare i Paesi del Commonwealth. “Devono rimettere in piedi la Gran Bretagna e la Monarchia, per questo Harry e Meghan saranno lasciati da soli“.

In molti, tra cui il noto conduttore radiofonico Kevin O’Sullivan, pensavano che Carlo avrebbe perdonato Harry, ma evidentemente non è stato così. Semplicemente ha deciso di lasciare che il figlio se la cavi da solo, in fondo è quello che desiderava ed è la motivazione che lo ha spinto, insieme a Lady Markle, a lasciare la Monarchia. Ha sempre sofferto la sindrome del figlio cadetto e Meghan gli ha dato il coraggio di ribellarsi all’eterno ruolo di secondo, ma il prezzo da pagare è stato altissimo. In Gran Bretagna, tanti ritengono che le cose sarebbero potute andare diversamente, per questo sono tutti con Carlo e William: “Harry non merita il perdono“.

Intanto, stando a indiscrezioni, il viaggio di Harry a Londra, previsto per il primo luglio, è fortemente in dubbio. Si ritiene che possa usare la seconda gravidanza della moglie come motivazione per evitare di dover affrontare ancora la Famiglia Reale di persona. Per quanto riguarda Meghan, è dato per certo che non rimetterà mai più piede in Gran Bretagna o per lo meno eviterà ogni rapporto con il suocero e i cognati, anche se pare che le due coppie si sentano telefonicamente, anche per permettere ai rispettivi bambini di interagire tra loro.