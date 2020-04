Harry e Meghan vivranno a casa di Mel Gibson. Spunta la verità sulla crisi fra Kate e William

editato in: da

Kate Middleton brilla alla messa con la Regina. E con William torna la pace

Harry e Meghan Markle si trasferiscono nella villa di Mel Gibson a Malibù, mentre spuntano nuove verità sulla crisi fra Kate Middleton e William. I duchi di Sussex e quelli di Cambridge sono sempre più lontani, divisi dall’Oceano, ma anche da stili di vita completamente differenti.

Dopo la Megxit, la Markle sembra più decisa che mai a portare avanti il suo piano. L’ex star di Suits si è trasferita con il marito e il figlio Archie a Los Angeles e starebbe organizzando il trasloco in un posto speciale: la villa di Malibù che è stata per anni la residenza di Mel Gibson. La residenza si trova per la precisione a Serre Retreat, quartiere esclusivo abitato da attori e registi.

Ha 8 camere da letto e ben 10 bagni, una Spa e una piscina immersa in un parco di ulivi. Il costo? 14 milioni di dollari, che i Sussex avrebbero pagato di tasca propria visto che dopo l’addio alla Corona hanno rinunciato anche allo stipendio riservato ai membri della Royal Family. Si realizza così un altro sogno di Meghan Markle, quello di avvicinarsi alla madre Doria e di tornare a recitare, con un’entrata in scena gloriosa nel mondo di Hollywood.

Nel frattempo Kate Middleton e William si ritrovano ad affrontare l’emergenza che ha colpito la Gran Bretagna. I duchi di Cambridge si trovano in isolamento con i figli ad Anmer Hall, ma non hanno mai smesso di lavorare. Da quando la Regina si è ritirata a Windsor, la coppia ha assunto sulle spalle tutti gli obblighi e i doveri della Corona.

Oggi Catherine e il primogenito di Diana e Carlo non potrebbero essere più uniti. Eppure sino a qualche mese fa si parlava di una crisi profonda nella coppia, fra musi lunghi e liti. Tensioni che erano apparse chiaramente durante la tradizionale messa di Natale a cui avevano preso parte. Oggi invece le nubi sembrano sparite e la coppia è più unita che mai. Il segreto? Secondo i tabloid dietro l’amore ritrovato ci sarebbe Pippa Middleton, la sorella di Kate. Già nel 2007, quando William si era preso una pausa di riflessione dal rapporto con la futura duchessa, Pippa era intervenuta prendendo in mano la situazione.

Con un’abile mossa, la giovane Middleton aveva convinto la sorella maggiore a uscire e far ingelosire l’ex fidanzato. Poco dopo William era tornato fra le braccia di Kate e aveva deciso di sposarlo. Anche questa volta l’intervento di Pippa Middleton sarebbe stato provvidenziale e utile per riappacificare marito e moglie.