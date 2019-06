Chi è Lorella Boccia, la nuova conduttrice di Amici e moglie di Niccolò Presta

editato in: da

Bella, talentuosa e innamorata: Lorella Boccia è la nuova conduttrice del Daytime di Amici e la moglie di Niccolò Presta.

I due si sono sposati il primo giugno 2019 a Roma. Assente al matrimonio, Paola Perego, matrigna di Presta.

Classe 1991, è nata a Napoli e sin da piccola ha sognato di lavorare nel mondo della tv. Ha iniziato a ballare quando aveva 4 anni e si è diplomata al Teatro San Carlo di Napoli. In seguito si è trasferita a Roma per lavorare come ballerina professionista. Il successo è arrivato grazie alla 12esima edizione di Amici, dove ha conquistato tutti grazie a bellezza e bravura. Poco dopo Lorella Boccia è stata scelta come conduttrice di Colorado in coppia con Paolo Ruffini ed ha preso parte a Step Up.

Ha condotto anche il gala del Festival di Montecarlo con Ezio Greggio e ha recitato in diversi musical a teatro. Il suo prossimo impegno televisivo, secondo alcune indiscrezioni, sarà la conduzione del Daytime di Amici di Maria De Filippi. La ballerina infatti sostituirà Stefano De Martino, che ha lasciato il programma, alla conduzione dello show e sarà affiancata da Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta.

Dopo una storia d’amore con il ballerino Bruno Centola, Lorella Boccia oggi è felice accanto a Niccolò Presta, figlio del celebre manager Lucio Presta. “Ho l’uomo giusto accanto – ha spiegato al settimanale Oggi -, mi sento che nulla di brutto mi possa accadere con lui al mio fianco. È una sensazione che mai avevo provato. Lui è un essere speciale. Così perbene, così educato. Non è manierismo, lui è davvero perbene ed educato sempre, a casa come nel lavoro. Io sono così fiera di lui, era il mio agente, presto sarà mio marito”.

Il produttore televisivo ha chiesto la mano della ballerina durante una romantica vacanza in Kenya, di fronte agli amici più cari e al padre Lucio. Presente anche Paola Perego con cui però Niccolò non ha un buon rapporto. “Siamo il giorno e la notte, ma diventiamo complementari quando siamo insieme – ha detto Lorella parlando del futuro marito -. Mi hanno conquistato i suoi occhi belli che sono esattamente lo specchio della sua anima. Non è una frase fatta, ma la verità”.

Lorella Boccia è tornata nella scuola di Amici, per condurre i casting insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta. “Sono molto emozionata – ha annunciato a Gente -, ogni volta occorre sempre dare qualcosa in più, altrimenti non ha senso tornare. Poi io so cosa significa sudare e piangere se qualcosa non va bene, mi sento una dei concorrenti. Infine, sono molto concentrata: voglio dimostrare al pubblico la mia crescita. Insomma, questo ruolo è motivo di grande orgoglio. E i tempi sono giusti”.