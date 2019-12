Nicole Mazzocato in lacrime per Fabio Colloricchio. E Lorella Boccia si infuria

editato in: da

Nicole Mazzocato piange per Fabio Colloricchio a Rivelo, mentre Lorella Boccia si infuria con l’ex tronista di Uomini e Donne. L’influencer e il modello sono stati ospiti della trasmissione condotta dalla moglie di Niccolò Presta. Entrambi hanno risposto alle domande dell’ex ballerina di Amici, parlando della fine della loro storia d’amore.

Un addio doloroso, quello fra Nicole e Fabio, segnato da veleni e accuse. Una tensione diventata insostenibile quando Colloricchio ha preso parte all’edizione spagnola dell‘Isola dei Famosi dove, oltre a iniziare una love story con Violeta Mangrinan, ha usato termini poco carini per raccontare la sua relazione con la Mazzocato.

La fashion blogger è rimasta così ferita dalle parole dell’ex, da ricorrere alle vie legali. “Non è giusto che un uomo tratti così una donna in generale – ha detto fra le lacrime a Lorella Boccia -. Mi sono sentita veramente umiliata. Se io mi fido di te e ti dico delle cose di me – ha aggiunto nel corso di Rivelo -, mi aspetto che le conservi perché io ci sono sempre stata, ho portato un grande rispetto, l’ho coperto un sacco di volte. Ho fatto tutto quello che potevo fare da donna, amante, amica. Non mi aspettavo si comportasse così, perché non lo merito”.

Anche Fabio Colloricchio ha detto la sua sull’addio a Nicole. In particolare l’ex tronista ha risposto alle domande della Boccia sulle effusioni che Fabio si è scambiato di fronte alle telecamere con Violeta nel corso dell’Isola dei Famosi.

“Non pensi di aver mancato di rispetto a Nicole?”, ha domandato Lorella. “Penso di no, scusami è la mia ex – ha risposto Fabio -. Ognuno è libero di fare della sua vita quello che vuole”. La replica della conduttrice non ha tardato ad arrivare. “Certo questo sì, ma te lo dico da donna – ha detto -. È vero che la relazione è finita e lei è una tua ex, però per una ex fidanzata e per una donna in generale non è mai facile vedere il proprio ex in atteggiamenti così intimi davanti a milioni di telespettatori”.

Fabio Colloricchio ha quindi affermato che non sapeva di essere ripreso dalle telecamere. “Sì, sì lo so mi hai detto tutto, ma ti è dispiaciuto o no? La verità – ha detto, arrabbiandosi per l’atteggiamento del modello -. Sii sincero, almeno una volta perché da quando ti sei seduto mi hai detto solo mezze verità. Sei un para***o, lo dico proprio così, non me ne frega. Sei contraddittorio continuamente”.