Nozze Boccia-Presta: Paola Perego rompe il silenzio su Instagram

Nessuna nuvola all’orizzonte, solo il sole che tramonta sul mare, e un uomo e una donna in controluce, che si scambiano un bacio appassionato. L’immagine che posta Paola Perego sul suo profilo Instagram è la risposta alle frecciatine che le sono arrivate in questi giorni, e racconta, come nessun discorso potrebbe, il suo amore.

Un amore, quello con suo marito Lucio Presta, che rimane forte, nonostante tutto, anche se a volte diventa un po’ difficile da gestire, come è accaduto la scorsa settimana.

In occasione di un evento familiare importantissimo per Lucio Presta, il matrimonio del figlio Niccolò con la ballerina Lorella Boccia, i cronisti hanno potuto appuntare tanti nomi sulla lunghissima lista di invitati vip, ma quello che ha fatto più discutere è stato, inevitabilmente, l’unico che mancava: quello della moglie di Lucio, Paola Perego.

La conduttrice ha disertato le nozze da sogno e i festeggiamenti nella Tenuta di Tor Crescenza, preferendo una passeggiata domenicale tra le bellezze e i vicoli di Napoli, mentre il marito le inviava via social pensieri d’amore.

Per molti, non sarebbe stata una scelta della presentatrice quella di non presentarsi al matrimonio Boccia-Presta, ma sarebbe stato lo sposo a decidere di non invitarla.

Fatto sta che Paola Perego alle nozze di Niccolò non c’era, e la cosa non ha fatto che rendere pubblico il pessimo rapporto che c’è tra il ragazzo e la moglie di suo padre.

Lo stesso Niccolò Presta aveva spiegato in passato, sui suoi canali social, come il rapporto con la Perego si limitasse a “Buongiorno e buonasera, quando va bene”.

Insomma, la gestione di una famiglia allargata è complessa anche nel dorato mondo dello show business.

Paola Perego e Lucio Presta stanno insieme da quasi vent’anni, ma quando si sono incontrati avevano entrambi alle spalle un matrimonio e un paio di figli. Paola Perego aveva avuto Giulia e Riccardo dal calciatore Andrea Carnevale, sposato da giovanissima, mentre Lucio Presta era già padre di Niccolò e Beatrice avuti dalla prima moglie.

Insieme hanno formato una nuova famiglia, ma far coincidere tutti i pezzi di un mosaico complesso non è sempre facile.

La foto postata oggi dalla Perego sul suo profilo Instagram non fa che ribadire che, nonostante le difficoltà, il rapporto tra lei e il marito va a gonfie vele. E pazienza se non sono tutte rose e fiori.

In quell’immagine ci sono solo loro, marito e moglie, e il loro essere sempre più uniti.