Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato insieme in tv. E lui chiede scusa

Si è fatto un gran parlare sulla brusca rottura di una delle coppie storiche nate a Uomini e Donne, quella formata da Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio. Era dunque ora che la verità venisse fuori, anche per soddisfare le curiosità dei fan.

Nello specifico, le rivelazioni su quanto davvero accaduto sono uscite di fronte a Lorella Boccia, che ha intervistato entrambi nel salotto di Rivelo, il suo programma in onda su Real Time. La puntata andrà in onda il prossimo 26 dicembre.

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sono stati sentiti separatamente: la prima a raccontare la sua verità su una storia d’amore intensa che ha fatto sognare gli spettatori del dating show di Canale 5 per poi finire in malo modo con tanto di querela finale, è Nicole.

La ragazza ha ripercorso le tappe della sua relazione ricordando le grandi emozioni che il rapporto con Fabio le ha regalato, parlando del momento in cui ha conquistato il cuore dell’argentino come di “Un momento indimenticabile e unico, dopo un percorso molto travagliato, per cui il finale è stato molto bello”.

Quel finale molto bello con l’uscita dagli studi Mediaset però, è stato anche l’inizio di una storia da vivere poi quotidianamente, in modo intenso ma tra alti e bassi, che hanno portato Nicole e Fabio a una prima crisi, seguita dalla riappacificazione, per poi arrivare alla rottura definitiva.

A proposito della fine del loro amore, si era parlato insistentemente di tradimenti, ma Nicole spazza ogni dubbio e racconta a Lorella Boccia il vero motivo per cui la coppia si è lasciata:

Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi.

Ma la rottura avuto anche degli spiacevoli strascichi giudiziari. Nicole non ha affatto gradito le parole di Fabio Colloricchio sul loro rapporto, pronunciate in occasione della partecipazione del ragazzo come concorrente alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi e così, l’ha querelato. Una fine molto brutta per una storia così lunga e bella. Nicole ha spiegato così le sue ragioni: “Ho querelato Fabio perché mi sono sentita veramente umiliata”.

Sentite le ragioni della influencer la Boccia ha poi intervistato anche il suo ex che, a sorpresa, ha ammesso davanti a lei e alle telecamere di aver sbagliato ed è arrivato anche a chiedere pubblicamente scusa per le parole pronunciate su Nicole durante il reality spagnolo: “ Il nostro rapporto era un inferno. Le chiedo scusa per averlo detto, è veramente brutto”.