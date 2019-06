Fabio Colloricchio fa rivelazioni scottanti: Nicole Mazzocato lo querela

editato in: da

Sta facendo molto discutere la partecipazione di Fabio Colloricchio a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi in cui ha parlato spesso dell’ex Nicole Mazzocato.

I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne dove hanno vissuto un’intensa storia d’amore continuata anche lontano dalle telecamere. La relazione però è arrivata al capolinea e, poco dopo, Fabio è entrato nel cast del reality spagnolo dove ha conosciuto Violeta Mangrinan, ex tronista che ha perso la testa per lui, lasciando in diretta il fidanzato.

La coppia si è lasciata andare alla passione sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi, mentre Colloricchio ha parlato spesso dell’ex fidanzata in toni tutt’altro che lusinghieri. Prima ha detto che Nicole non era poi così bella senza trucco, poi ha affermato in diretta che l’aveva tradito.

Nel corso di una delle ultime puntate del reality infatti Fabio è stato posto di fronte alla reazione di Nicole, che si è detta molto infastidita per le sue dichiarazioni, accusando l’ex tronista di essersi avvicinato a Violeta solamente per vincere il reality e per fare spettacolo.

Le parole della star di Instagram hanno fatto infuriare il modello, che ha raccontato alcuni dettagli del loro passato.”Non mi interessa cosa pensa Nicole – ha chiarito Fabio -, l’ultima volta che l’ho vista era alle Maldive con un ragazzo. Penso che si stia rifacendo la sua vita. Per quasi un anno la relazione è stata molto brutta, ho perdonato un suo tradimento e da allora la nostra storia non è stata più la stessa”.

Parole che hanno scatenato l’ira della Mazzocato, che ha pubblicato un lungo messaggio nelle Stories di Instagram affermando che seguirà le vie legali: “Da donna quale mi reputo contino a non dire nulla perché non mi reputo infame e perché le cose personali rimangono personali. La vita ci riserva il karma e da lì non si scappa. Per ogni frase detta in più con il mio nome o per ogni atto compiuto con il mio nome ci sarà un legale che risolverà tutto. Ribadisco non so più chi sia questa persona, ma purtroppo non posso più accettare falsità e calunnie sul mio conto solo per un vittimismo spinto a una possibile vittoria o un rovesciamento d’immagine”.