Lorella Boccia in lacrime su Instagram. Lo sfogo da mamma

Fonte: IPA Lorella Boccia, lo sfogo su Instagram

Uno sfogo a cuore aperto, per condividere con gli altri quel peso sul cuore che magari molti genitori hanno vissuto. Lorella Boccia si è mostrata in lacrime su Instagram per raccontare di un distacco che spesso può fare paura: quello tra mamma e figlio, che avviene quando si torna alla normale routine dopo la nascita o quando i bambini sono ancora piccoli. Nelle parole della ballerina e conduttrice c’è il semplice bisogno di raccontare agli altri le sue emozioni, consapevole di non essere l’unica ma che, anzi, ci sono tante mamme che per necessità devono ricominciare subito.

Lorella Boccia, lo sfogo da mamma e le lacrime su Instagram

Siamo tutte diverse, ogni persona vive i cambiamenti della vita a modo proprio e misurandoli sulla propria scala emotiva. Non stupisce quindi lo sfogo su Instagram di Lorella Boccia che ha raccontato il momento particolare che sta vivendo, in cui passano molte mamme e a cui ognuna reagisce con la propria sensibilità.

Ballerina e conduttrice, Lorella è diventata mamma a ottobre del 2021 e da allora è stata il più possibile con la sua piccola Luce Althea. Ma ora il momento del distacco è arrivato, perché la vita, gli impegni e il lavoro chiamano ed è anche giusto ricominciare. Così come è giusto che questo passaggio possa essere vissuto con tante emozioni diverse.

Lorella Boccia, le sue, le ha raccontate in una storia Instagram, in cui si è immortalata in lacrime per spiegare il suo punto di vista.

“È una giornata particolare – si legge -. Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da Luce. Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ‘ricominciare’, anche se sono molto felice di rimettere le mani ad un nuovo progetto”.

Lorella Boccia sa di non essere l’unica e che tanti altri genitori si sono trovati nella sua stessa situazione anche molto prima di lei: “Milioni di mamme ricominciano praticamente subito per necessità in base al tipo di lavoro che fanno e, credetemi, solo adesso capisco quanto siete/siamo forti!”.

Parole ha cui ha aggiunto: “La teoria la conosco bene e so che impegnarmi facendo le cose che amo mi renderà una madre ancor più felice e di conseguenza questo è positivo anche per la piccola. Ho capito che devo solo imparare a gestire questa nuova emozione che, però, certe volte (colpa anche della società e dei vecchi retaggi), rende la ‘pratica’ decisamente più complicata della ‘teoria’”.

Una condivisione utile per togliersi quel peso dal petto e, magari, per aiutare anche chi prova le stesse cose a fare altrettanto: “Volevo sfogarmi un po’ perché so che molte mamme hanno provato e provano questo. Ps. Certe volte piangere è proprio quello di cui abbiamo bisogno per iniziare un nuovo capitolo”.

Lorella Boccia, quando ha ricominciato a lavorare dopo la nascita di Luce

Lorella Boccia è già ritornata al lavoro dopo la nascita di Luce, infatti ad aprile del 2022 era impegnata in televisione con Made in Sud, la popolare trasmissione comica. Una veste in cui era piaciuta molto al pubblico per la sua conduzione fresca, grintosa e sciolta insieme a Clementino. Un’occasione in cui aveva anche sfoggiato look fenomenali e indimenticabili.

Ora per lei c’è un nuovo progetto in vista, di cui non ha ancora raccontato nulla, ma che ha condiviso per spiegare la difficoltà emotiva nel doversi separare dalla sua bambina, nata dall’amore che la lega a Niccolò Presta.