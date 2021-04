Lorella Boccia, da Amici a Venus: su Italia 1 arriva il talk per sole donne

editato in: da

Da ballerina di Amici a conduttrice di Venus: Lorella Boccia non si ferma e sbarca su Italia Uno con un talk che parla di donne. Un late show tutto al femminile in cui saranno ospiti tante celebrità che si racconteranno fra ironia e confessioni.

Lorella Boccia verrà affiancata nella conduzione da Mara Maionchi e Iva Zanicchi. Secondo le prime anticipazioni diffuse da FanPage, nel programma compariranno Alessandra Amoroso, cantante amatissima ed ex volto di Amici, ma anche Elettra Lamborghini, opinionista dell’Isola dei Famosi, l’ex naufraga e presentatrice Elisa Isoardi. Fra le donne che parteciperanno a Venus figurano inoltre Anna Tatangelo, protagonista di una grande rinascita dopo l’addio a Gigi D’Alessio, e Diletta Leotta, al centro dei gossip per via della love story con Can Yaman.

“Per me è una grande possibilità, sono molto felice di quello che abbiamo creato – ha confessato Lorella in un’intervista al Corriere della Sera -. È anche una provocazione: siamo su una rete maschile ed è quindi interessante proporre il pensiero delle donne. Le ospiti saranno libere di raccontarsi in tutto: dal piacere sessuale alla discriminazione di genere […] Nella danza non c’è questa enorme differenza tra uomo e donna, ma in generale mi rendo conto che le donne vivono in una costante paura di sbagliare”.

Una carriera, quella di Lorella Boccia, iniziata ad Amici di Maria De Filippi e continuata fra programmi tv e conduzioni sino a Venus che è la sua grande occasione e un esperimento molto interessante. “Partecipare è stata la mia grande occasione – ha spiegato parlando di Amici -. Non è semplice incontrare qualcuno che creda realmente in te, ma Maria lo ha fatto. Mi sono giocata quell’opportunità con la fame di chi ha in mente un percorso”.

La Boccia è legata da anni a Niccolò Presta, manager che lavora dietro le quinte della tv e figlio di Lucio Presta, marito di Paola Perego. I due hanno da poco annunciato su Instagram che diventeranno genitori del loro prima figlio e non potrebbero essere più felici. Nella lunga intervista Lorella ha risposto anche a chi immagina che, per via del legame con Presta, la sua carriera sia più semplice. “Fa parte del gioco – ha chiarito -. Dipende da chi arrivano queste insinuazioni, ma in ogni caso la risposta la darà il mio modo di lavorare: mi sono sempre impegnata”. Ne frattempo sogna in grande e immagina un percorso come quello dell’ex marito di Belen Rodriguez: “Penso invece a Stefano de Martino: un compaesano, viaggiamo nella stessa direzione”.