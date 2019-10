Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti e minacciati: lo sfogo di lei su Instagram

editato in: da

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono stati aggrediti, minacciati con un coltello e derubati. A rivelarlo è stata proprio l’ex ballerina di Amici in un post pubblicato su Instagram.

La Boccia ha svelato che lei e il marito, figlio del famoso manager Lucio Presta, sarebbero stati aggrediti da alcuni uomini armati. Su Instagram, Lorella ha postato le foto che documentano l’aggressione, mostrando i segni evidenti sul suo viso e su quello di Niccolò, delle botte. Poi ha confessato che non avrebbe voluto rendere pubblico quanto accaduto, ma ha voluto farlo per inviare un messaggio agli aggressori dati che gli uomini avevano riconosciuto lei e il marito.

“Ho riflettuto molto – ha spiegato ai follower -. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta va******lo. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, vigliacchi. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete – ha aggiunto Lorella, gridando tutta la sua rabbia -, ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi va******lo. Siete uomini di me**a e tali rimarrete. Siamo solo più forti adesso”.

Il post di Lorella Boccia è stato commentato da moltissimi fan e amici che hanno espresso la loro solidarietà. “Senza parole – hanno scritto Silvia e Giulia Provvedi -. Un grande abbraccio a voi che siete persone d’oro”. “Ma che schifo c’è in giro? – ha invece commentato Andrea Dianetti, ex allievo di Amici e attore -. Io sono senza parole…vi abbraccio forte”.

“Non sai che nervoso ho nel leggere e vedere queste foto – ha aggiunto il ballerino Adriano Bettinelli -. Schifo per queste…boh, non mi va di chiamarle ‘persone, esseri umani, uomini’…è tutto troppo per queste me**e!”.

Lo scorso giugno, Lorella e Niccolò si erano sposati a Roma dopo una lunga storia d’amore e il primo incontro a Ciao Darwin, dove lui era produttore e lei ballerina del corpo di ballo. Presenti alle nozze tanti vip, fra cui Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli e i colleghi della Boccia ad Amici, assente Paola Perego, moglie di Lucio Presta che non ha mai avuto un buon rapporto con Niccolò.