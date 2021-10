Paola Perego nonna orgogliosa: gli auguri a Lorella Boccia su Instagram

Mamme e papà vip del 2021

Paola Perego non potrebbe essere più felice di così: solo poche ore fa è diventata nonna per la seconda volta, con la nascita della piccola Luce Althea. La figlioletta di Lorella Boccia e Niccolò Presta ha portato grande gioia in famiglia. E la conduttrice non ha perso tempo nel fare gli auguri ai neo genitori, un gesto che potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo rapporto tra lei e Niccolò.

Paola Perego, gli auguri a Lorella Boccia

Il 20 ottobre è nata la piccola Luce Althea, primogenita di Lorella Boccia e Niccolò Presta. Grandissima è l’emozione di mamma e papà, che non vedevano l’ora di stringere la bimba tra le loro braccia, dopo questa lunghissima attesa. Ma anche i nonni sono entusiasti della nuova arrivata: Paola Perego si è voluta subito congratulare con il figlio di suo marito e sua nuora per la lieta novella, approfittando per fare loro gli auguri sui social. “Un’altra grande gioia della vita. Benvenuta Luce Althea” – si legge tra le sue storie di Instagram, una breve ma dolcissima dedica accompagnata dal tag dei due neo genitori.

La Perego e suo marito, Lucio Presta, hanno accolto con grande felicità la nascita della loro nipotina: per l’agente delle star si tratta della prima volta, mentre la conduttrice ha già avuto la gioia di diventare nonna in precedenza. Sua figlia Giulia e il compagno Filippo Giovannelli sono infatti genitori del piccolo Pietro, di cui la Perego è completamente innamorata, e presto allargheranno ancora la famiglia, visto che sono in dolce attesa del loro secondogenito.

Paola Perego, i rapporti con Niccolò Presta

Paola Perego è ormai da molti anni sentimentalmente impegnata con Lucio Presta, che nel 2011 ha infine sposato. Quando si sono conosciuti, entrambi avevano due figli avuti dai precedenti partner: la conduttrice era già mamma di Giulia e Riccardo, nati dal suo matrimonio con Andrea Carnavale, mentre l’agente ha avuto Niccolò e Beatrice dalla sua seconda moglie Emanuela. La loro storia d’amore, iniziata ormai 20 anni fa, non è stata vista di buon occhio da tutti. Pare che proprio Niccolò sia stato quello che ha più faticato a costruire un rapporto con la Perego.

Forse perché era ancora piccolino quando Paola è entrata a far parte della famiglia, forse perché ha visto in lei una donna che poteva “sostituirsi” alla sua mamma, morta per una brutta malattia. Quel che sappiamo è che per lungo tempo il ragazzo non è riuscito ad accettare la nuova compagna del padre. Niccolò non ha mai fatto segreto di questo: tra lui e la Perego non scorre buon sangue, tanto che lei non ha partecipato al suo matrimonio con Lorella Boccia. Se non sia stata invitata o abbia declinato, non è dato sapere.

Il messaggio d’auguri che ora Paola ha inviato ai due neo genitori potrebbe essere il gesto che tutti aspettavano, il primo passo verso un nuovo rapporto più disteso. Oppure è il segnale che già nei mesi precedenti qualcosa si è mosso: forse, quando ha scoperto che sarebbe diventato padre, Niccolò ha cercato di accorciare un po’ le distanze tra lui e la conduttrice, per far sì che nulla potesse turbare il momento bellissimo che si apprestava a vivere.