Paola Perego di nuovo nonna: la figlia Giulia aspetta un bebè

Paola Perego diventerà nonna per la seconda volta: la sua splendida figlia Giulia Carnevale è in dolce attesa di un bebè, come mostra fieramente da qualche settimana su Instagram. Nulla di eclatante, ma le vacanze estive e gli annessi bikini ormai non lasciano spazio ad alcun dubbio. E Giulia appare felice e raggiante come non mai, al fianco del compagno Filippo Giovannelli e del piccolo Pietro, nato nel 2018.

Giulia Carnevale è ai primi mesi di gravidanza ma già si vede un bel pancino. Il compagno Filippo è al settimo cielo e sia nelle foto pubblicate da lei che in quelle condivise da lui su Instagram traspare la grande gioia per un evento così lieto. “Ci allarghiamo…in tutti i sensi!!!”, ha scritto pochi giorni fa la bella Giulia a corredo di uno scatto che la ritrae in tutto il suo splendore nelle acque di Formentera, dove sta trascorrendo le vacanze con Filippo e il figlio Pietro. Non perde mai il suo piglio ironico, che l’ha resa cara a tantissimo follower che la seguono sempre con molto affetto. Emblematica l’ultima stories di Instagram, in cui fotografa dall’alto la pancia dandosi della “boa”.

Paola Perego al momento non ha commentato la notizia in maniera ufficiale, ma ci piace pensare che si stia godendo questo momento in privato, com’è giusto che sia. Quando nel 2018 è nato Pietro, il suo primo nipotino che l’ha resa nonna a soli 52 anni, la gioia è stata immensa: “Diventare nonna è essere mamma due volte – aveva svelato in quell’occasione al settimanale Oggi -. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo, che saranno due genitori meravigliosi. Io e Lucio non vediamo l’ora di viziarlo”.

E adesso si certo non vedono l’ora di viziare il nuovo nipotino. O meglio, la nuova nipotina a giudicare dal fiocco rosa che accompagna in didascalia la foto del pancione condivisa da Giulia.

Un momento d’oro per Paola Perego, che da settembre dovrebbe tornare sul piccolo schermo (ogni domenica mattina) con Citofonare Rai2 al fianco di Simona Ventura. Una coppia inedita di conduttrici amatissime dal pubblico italiano, pronte a deliziarci con la loro bellezza e professionalità.