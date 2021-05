Lorella Boccia, una figlia con un futuro da scrivere: “Libera di essere ciò che vuole”

editato in: da

Lorella Boccia, i look a “Venus Club”

Il pancione cresce e le forme si definiscono pian piano, ma Lorella Boccia ha già le idee molto chiare sul futuro della bambina che sta per mettere al mondo.

La gravidanza della conduttrice di Venus Club procede a gonfie vele e non potrebbe esserne più felice. Lorella, infatti, sarà madre per la prima volta a ottobre ma è già sicura di quello che vuole per sua figlia, che crescerà con un futuro libero da paure e discriminazioni.

“Vorrei che fosse libera di essere ciò che vuole”, ha raccontato al settimanale Grazia, e sarà cresciuta con i valori che Lorella Boccia stessa ha ricevuto dalla sua famiglia. L’amata conduttrice – e ballerina – è stata allevata da una famiglia di sole donne, forte di quel patto di “sorellanza” che cercherà di trasmettere anche alla sua bambina.

Più apprensivo, invece, il futuro papà Niccolò Presta. Per non lasciare niente al caso, starebbe già organizzando tutto prima dell’arrivo di sua figlia. Sul suo essere già completamente innamorato della bambina che sta per nascere, scherza anche Lorella Boccia: “Mio marito ha già scelto le scuole fino al liceo”.

Il resto è tutto da scrivere ed è rimandato al momento della nascita: “Vivo il momento e guardo cosa succede”. E sul nome, non cede neanche alla minima anticipazione poiché ha già deciso di sceglierlo quando guarderà sua figlia negli occhi.

Lorella Boccia ha annunciato la sua gravidanza attraverso una lunga intervista a Verissimo, che aveva anticipato la bella notizia attraverso i suoi social. L’artista ha coronato il suo sogno d’amore con Niccolò Presta due anni e saranno genitori a ottobre.

La carriera della conduttrice di Torre Annunziata è decollata dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi come allieva. Grazie alla fiducia di Maria De Filippi, è rimasta nel corpo di ballo della trasmissione come professionista e – successivamente – è stata conduttrice del daytime.

Intanto, il Venus Club continua con il suo successo in seconda serata. Lorella Boccia ha portato un ventata di freschezza e di novità, con un programma tutto dedicato alle donne e che le rende finalmente protagoniste di un racconto fatto di vita, aneddoti e divertimento.