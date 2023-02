Sanremo 2023, Gianni Morandi maratoneta. Chiara Francini diva

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 10 febbraio, quarta serata: Elodie audace e sensuale

La serata delle cover si apre con un’immagine emblematica: Gianni Morandi ha raggiunto il palco del Teatro Ariston vestito da maratoneta e sulle note di Zitti e buoni. Il segnale è chiaro: questa sera ci sarà da correre. Amadeus, dopotutto, è sembrato prontissimo. Elegante e sempre impeccabile nella sua giacca tutta d’oro, il conduttore e direttore artistico non ha potuto fare a meno di accoglierlo con il suo solito entusiasmo.

Il premio a Peppino di Capri

È uno dei grandi della nostra musica e, nella serata delle cover, è stato ospite per ritirare il meritatissimo premio alla carriera. Champagne, cantata al pianoforte con semplicità e con un velo di emozione, ha commosso l’intero teatro. Dopotutto, questo è il senso della nostra musica: unire tutti con la melodia, il trasporto e la bellezza delle nostre parole.

Il suo intervento era atteso per la terza serata, quella del 9 febbraio, ma un brusco abbassamento di voce gli ha impedito di essere presente. Promessa mantenuta: Peppino Di Capri non ha mancato all’appuntamento, per un premio a suggello della sua lunga carriera e ottenuto dalle mani del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. Dopotutto, quel palco lui lo conosce bene: è infatti il record man di presenze, con 15 partecipazioni all’attivo.

“Nati ai bordi di periferia”: Ramazzotti e Ultimo emozionano

Sono passati 37 anni. Eros Ramazzotti torna sul palco del Festival di Sanremo dopo quella vittoria incredibile, sulla quale in pochi avrebbero scommesso, e scende le scale dell’Ariston accompagnato al pianoforte da Ultimo. Un ragazzo che potrebbe essere suo figlio (è coetaneo della sua primogenita Aurora) e che è sulla giusta strada per diventare uno dei grandi della nostra musica.

Il duetto, attesissimo, era stato anticipato da una foto che Ultimo aveva postato sui social. A corredo dell’immagine, una didascalia che non ha bisogno di spiegazioni: “Nati ai bordi di periferia”. La periferia della loro città, Roma, della quale si portano addosso le fragilità e la bellezza che hanno impressa nella loro voce. Straordinari.

Lorella Cuccarini, eterna ragazza in La notte vola

Ha accompagnato uno dei più giovani, Olly, ma non ha lasciato neanche che un frammento di palco la spaventasse. Alla sua bella età, Lorella Cuccarini è ancora meravigliosa e piena di energia. Il piccolo incidente sul palco, causato dai tacchi, non l’ha di certo fermata. Quale brano migliore, quindi, per riscaldare l’Ariston se non La notte vola? Di certo non si poteva scegliere altrimenti. E tutto, davvero tutto, ha funzionato alla grande.

Shari e Salmo, una coppia sul palco di Sanremo?

Su di loro si è detto tutto e il contrario di tutto. Sono una coppia? Forse sì, forse no. Le voci sono sempre state molto vicine a trovare conferma, ma comunque sul palco sono apparsi affiatatissimi. Salmo e Shari hanno portato un medley di brani di Zucchero, un genere lontanissimo dall’uno e dall’altro (lui urla un po’ troppo, ma centratissimo) lei è meravigliosa e finalmente valorizzata nel suo talento vocale.

Giorgia ed Elisa, la magia di due voci uniche

Primo e secondo posto al Festival di Sanremo 2001, l’ultimo condotto da Raffaella Carrà, il 10 febbraio insieme sul palco per la serata delle cover. E le canzoni sono proprio quelle, le due che hanno portato su quel podio con un unico comune denominatore: la penna di Adelmo Sugar Fornaciari, autore di Luce (Tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro.

Due voci straordinarie, non c’è bisogno di specificarlo, con Giorgia in gara quest’anno con Parole dette male ed Elisa forte di un secondo posto un anno fa con O forse sei tu. La musica si mescola in una melodia che incanta l’intera sala e il pubblico da sala, in un’esibizione senza sbavature e finalmente all’altezza della voce dell’artista romana.

La poesia di Marco Mengoni in Let it be con Kingdom Choir

Ha scelto la via più difficile, con un’esibizione poco pop se non fosse per la canzone arrangiata in maniera ultra moderna, ma Marco Mengoni non ne sta sbagliando una. Let it be – e la sua voce – riempiono l’Ariston e lasciano senza parole. Dopo le magistrali interpretazioni della sua Due vite, in testa alla classifica generale, l’artista di Ronciglione mette a segno un’altra grande prova che lo avvicina sempre di più alla vittoria finale.

