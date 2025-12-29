La Volta Buona, pagelle del 29 dicembre: Orietta Berti alla conquista dei giovani (9) e i momenti TV clou del 2025 (8)

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Orietta Berti

Dopo la pausa natalizia torna l’appuntamento con uno dei programmi più amati del pomeriggio di Rai1 ovvero La Volta Buona, condotto come sempre da Caterina Balivo. Nella puntata del 29 dicembre non può mancare un bilancio di quanto accaduto nella tv italiana durante il 2025, con la Balivo e gli ospiti in studio che ripercorrono i momenti più iconici, dando anche uno sguardo alla televisione che verrà nel 2026.

Tra gli eventi più attesi del nuovo anno ci sarà il ritorno di Affari Tuoi con la puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia, il Sanremo di Conti e il sequel (probabile) di Sandokan.

A tenere compagnia a Caterina Balivo numerosi ospiti e protagonisti del piccolo schermo tra cui Giancarlo Magalli, Orietta Berti, Pamela Camassa, Clizia Incorvaia, Pino Strabioli e tanti altri.

La tv italiana nel 2025: da Sanremo ai 35 anni de I Fatti Vostri (8)

Si parte con un recap del 2025 e dei momenti più memorabili vissuti dalla televisione italiana, dal Sanremo dei record di Carlo Conti con la vittoria per nulla scontata di Olly, alla scomparsa di Pippo Baudo, dai 20 anni di Ballando con le Stelle alla morte di Ornella Vanoni, Eleonora Giorgi, Claudia Cardinale, le Gemelle Kessler, Peppe Vessicchio e Brigitte Bardot.

Ma non solo eventi luttuosi: la tv ha vissuto anche grandi eventi come il Sandokan di Can Yaman e le riflessioni di Roberto Benigni su San Pietro. La puntata del 29 dicembre de La Volta Buona ripercorre anche traguardi importanti come i 35 anni de I Fatti Vostri, dalla prima storica edizione nel 1990 con l’indimenticabile Fabrizio Frizzi e successivamente Alberto Castagna.

Magalli, in studio, svela il segreto della longevità del programma “I Fatti Vostri è come un giornale, in tanti anni abbiamo creato un contenitore nel quale abbiamo scelto di raccontare dei fatti, scegliendo quelli più interessanti”.

Ma il 2025 è anche stato l’anno di Stefano De Martino, diventato ormai un’icona della tv italiana grazie al successo di Affari Tuoi, smettendo così di essere una promessa della tv e diventando uno dei presentatori più simpatici e amati.

Orietta Berti e la nuova carriera alla conquista dei giovani (9)

Protagonista della canzone italiana, ma anche della tv, Orietta Berti racconta a Caterina Balivo come è cambiata la televisione nel corso degli anni. La cantante spiega come le cose siano cambiate moltissimo dai suoi esordi: “Prima se venivi eliminata da Sanremo finiva tutto lì, oggi hai modo di farti sentire comunque dappertutto”. La Balivo mostra anche la collaborazione tra la Berti e Fiorello con una divertente clip in cui Orietta, cantante preferita del padre di Fiorello, si presta ad un divertente gioco in cui scambia le parole di Finché la Barca Va con il testo di Vita Spericolata di Vasco Rossi.

Orietta spiega “A me piace provare cose nuove e mi piace ascoltare i giovani perché c’è sempre qualcosa da imparare. Molti di loro mi mandano delle canzoni con la mia tonalità, imitando la mia voce”. E poi, alla domanda di Caterina “Ma Orietta quanto dormi tu?” la cantante racconta un simpatico aneddoto: “Sono tre giorni che sono a Roma e mi hanno dato un letto americano che mi fa soffocare, quindi vado a dormire sul divano”.

Orietta racconta anche di aver partecipato a ben 12 Sanremo e che l’ultimo è stato particolarmente importante perché ha conosciuto giovani cantanti come Fedez, Rose Villain e Achille Lauro con i quali ha collaborato, iniziando una nuova carriera nella quale ha venduto tantissimi dischi.

I 5 fatti tv del 2025, da Tale e Quale alla scomparsa delle Kessler (8)

Dopo una clip in cui Caterina Balivo ha mostrato le performance di Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show 2025 Andrea Biavardi, direttore di Oggi, spiega il motivo per il quale ha inserito la Di Pietro nei 5 momenti clou del 2025 in tv.

“Carmen ha saputo buttarsi nella mischia e ha avuto il coraggio di fare tutto, regalando momenti divertenti senza prendersela per le critiche”. In studio anche Tony Maiello, vincitore dell’edizione 2025, che racconta le emozioni vissute durante le varie serate.

Ma tra i momenti clou del 2025 non può mancare il ricordo delle Gemelle Kessler, scomparse a fine novembre per suicidio assistito: Andrea Biavardi ricorda come Alice ed Ellen abbiano fatto la storia della tv italiana portando un’incredibile rivoluzione televisiva, sempre con discrezione ed eleganza. Orietta Berti gli fa eco: “Erano due grandi ballerine, bellissime donne e cantavano benissimo in tante lingue diverse”.

Alec il sosia di De Martino, 35 puntate ad Affari Tuoi per 1 euro (6)

Caterina Balivo accoglie in studio Alec, il giovane che è rimasto ben 35 puntate ad Affari Tuoi, e che somiglia talmente tanto a Stefano De Martino che lo stesso conduttore lo chiamava “Mio fratello più giovane”. In studio gli ospiti commentano tutti la straordinaria somiglianza con il conduttore napoletano e la Balivo chiede ad Alec se sono molto amici, il giovane conferma, e poi racconta che lo riconoscono per strada: “Si è creata una bella community sui social” spiega, aggiungendo che si sta per laureare in Tecnologie Mediche, che gli mancano pochi esami prima della laurea magistrale, e che a breve partirà per un tirocino Erasmus.

Ma alla domanda della Balivo “Quanto hai vinto ad Affari Tuoi?” Alec sorprende tutti con una risposta incredibile “Ho vinto solo 1 euro”.

Giancarlo Magalli e il ricordo di Pippo Baudo (8)

Tra gli eventi che hanno segnato la tv italiana nel 2025 non può mancare il ricordo del grande Pippo Baudo, scomparso ad agosto 2025 all’età di 89 anni. Carlo Conti ha già dichiarato che dedicherà il Festival di Sanremo 2026 proprio al grande e indimenticabile conduttore.

Andrea Biavardi, direttore di Oggi, ricorda come ha appreso della morte di Pippo Baudo proprio mentre si trovava a cena in un paese siciliano vicino Militello, patria del presentatore. Il suo ricordo è davvero commosso e accorato: “Noi abbiamo scelto di ricordarlo in una copertina insieme ad uno dei personaggi che ha contribuito a portare alla luce, Lorella Cuccarini”.

Biavardi commenta anche come gli ultimi anni con Katia Ricciarelli siano invece avvolti nel mistero e Magalli interviene dicendo “Si erano lasciati di comune accordo ed era tutto molto chiaro tra loro, c’era molto rispetto per la loro unione. Pippo non ha più avuto storie importanti dopo Katia”. Ma Giancarlo è stato anche un grande amico di Baudo e Caterina gli mostra una clip in cui ripercorre i tanti programmi fatti insieme dai due conduttori, amici fino all’ultimo, da Papaveri e Papere a Mille Lire e tanti altri.

Marco Bocci e l’imbarazzo di recitare con la moglie Laura Chiatti (7)

Infine l’ultimo ospite della puntata del 29 dicembre è Marco Bocci, attore protagonista di numerose pellicole e fiction, protagonista in tv con una delle sue ultime fatiche, Se Fossi Te, una magia natalizia in cui ad un certo punto Bocci si trasforma letteralmente vestendo i panni di qualcun’altro, recitando per la prima volta al fianco di sua moglie Laura Chiatti.

A sorpresa Bocci racconta di alcune difficoltà iniziali nel recitare al fianco di Laura: “C’è stato imbarazzo nel recitare insieme a mia moglie perché era la prima volta che stavamo insieme sul set e io avevo anche un po’ di ansia da prestazione visto che era la prima volta che mi vedeva recitare live”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!