Incoronazione, dal Principe playboy a Kate Middleton dell’Himalaya: i Reali invitati

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna tra gli invitati all'incoronazione di Carlo

Carlo ha invitato alla sua incoronazione molte teste coronate da tutto il mondo, rompendo così una tradizione secolare secondo la quale il rito dovrebbe riguardare solo il Sovrano e il suo popolo. Invece il nuovo Re britannico si è ispirato alle cerimonie di ultima generazione e ha voluto al suo cospetto i vertici delle Case Reali del pianeta. Vediamo nel dettaglio la lista degli invitati di sangue blu che non fanno parte della Famiglia Reale inglese.

Alberto di Monaco, il Principe playboy

Il primo ad accettare l’invito di Re Carlo è stato Alberto di Monaco che presenzierà all’incoronazione del prossimo 6 maggio con sua moglie Charlene di Monaco. Carlo e Alberto sono lontani cugini, ma sono legati anche da una sincera amicizia alimentata da interessi comuni come la salvaguardia del pianeta. Inoltre, per lungo tempo sono stati gli scapoli d’oro delle Corti europee e venivano fatti sedere l’uno accanto all’altro nei diversi eventi mondani cui erano invitati.

Alberto si è sposato con Charlene nel 2011 e dal loro matrimonio sono nati i gemelli Jacques e Gabriella, ma si porta dietro la nomea di Principe playboy per i numerosi flirt che ha avuto dai quali sono nati anche due figli, Alexander, avuto dall’ex hostess Nicole Coste, e Jazmin Grace Grimaldi, nata dalla relazione con Tamara Rotolo. Tra le sue conquiste c’è anche l’attrice italiana Patrizia Pellegrino.

I tempi da latin lover sono ormai lontani per Alberto anche se ciclicamente rispuntano i rumors su crisi di coppia e divorzio da Charlene. Ultimamente però la coppia sta vivendo un momento idilliaco, tanto che si vocifera che la Principessa sia di nuovo incinta.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, la giornalista d’assalto

Carlo non poteva invitare i cari cugini Felipe e Letizia di Spagna. I due Re sono legati da una lontana parentela che ha origine nella Regina Victoria. Carlo ha una particolare predilezione per Donna Letizia e non ha mai nascosto il suo affetto per lei con baci e bracci in pubblico.

Prima di sposare Felipe nel 2004, Letizia era una giornalista d’assalto. Divorziata e con una sorella morta per overdose, la Reina ha lavorato per la ABC e per la CNN.

Fonte: Getty Images

Jetsun Pema, la Kate Middleton dell’Himalaya

Visto la sua preferenza per William e Kate Middleton, Carlo ha invitato alla sua incoronazione anche Jetsun Pema e suo marito Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, quinto Re Drago del Bhutan. I due sono stati soprannominati i William e Kate dell’Himalaya, poiché hanno diverse cose in comune con i Principi del Galles. Entrambe le coppie si sono sposate nel 2011. Jetsun Pema, come Lady Middleton, ha origini borghesi, ama la moda, l’arte e lo sport. Nel 2016 le due donne si sono incontrare durante un tour di Will e consorte nel Bhutan.

Il primogenito di Jetsun Pema, che ha 7 anni, è il più piccolo Principe ereditario al mondo.

Fonte: Getty Images

Hassanal Bolkiah, il collezionista d’auto di lusso

Nella lista degli invitati di Carlo c’è anche il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, che è noto per la sua passione per le auto. Nel suo garage si contano fino a 7000 vetture di lusso, tra cui rare McLaren F1 e prototipi della BMW Nazca C2 e Ferrari Mythos mai entrate in commercio. Possiede anche due Boeing, di cui uno decorato con cristalli e oro, e un Airbus.

Come sultano, Hassanal è anche primo ministro del Brunei, piccola e ricchissima nazione che fino al 1984 era un protettorato britannico. Salito al potere nel 1967, Hassanal è il monarca vivente più longevo la mondo, dopo la morte della Regina Elisabetta. Il sultano è stato fortemente contestato per aver reintrodotto la legge della Sharia nel 2014 e nel 2015 ha vietato le celebrazioni pubbliche del Natale per i musulmani locali. Suo fratello minore è noto come “il Principe ossessionato dal sesso” e mantiene un harem di 40 donne.

Maxima d’Olanda, la Regina con un pesante segreto di famiglia

Carlo ha voluto come suo ospiti anche Maxima d’Olanda e suo marito Guglielmo Alessandro. Originaria dell’Argentina, Maxima ha sposato il Sovrano olandese nel 2002 ma suo padre Jorge non fu invitato alle nozze. Era un alto funzionario del governo argentino di destra e sebbene sia stato riconosciuto estraneo alle stragi commesse dai Generali, non poteva non sapere.

Victoria di Svezia con la passione per il fitness

Victoria di Svezia sarà all’incoronazione con suo padre, Re Carlo XVI Gustav. Come le Principesse ereditarie di nuova generazione, anche lei si è accasata con un borghese, Daniel Westling, proprietario di una catena di palestra. All’epoca del suo matrimonio, nel 2010, ruppe il protocollo durante le nozze camminando solo per metà navata accompagnata da suo padre, per poi essere raggiunta dal marito in segno di parità.

Victoria e Daniel si sono incontrati proprio in una palestra di cui lui era proprietario. La Famiglia Reale all’inizio non era molto entusiasta di questo matrimonio, ma si sono dovuti ricredere.

All’incoronazione di Carlo invece non prenderanno parte il fratello minore di Victoria, Carlo Filippo che ha sposato una bellissima ex showgirl, Sofia.

Mary di Danimarca e l’incidente con Buckingham Palace

La Regina Margarethe di Danimarca, che ha compiuto 84 anni, non sarà presente all’incoronazione di Carlo a causa di un intervento alla schiena. Al suo posto ci saranno Mary di Danimarca e il marito, il Principe ereditario Frederik.

Dunque, la Principessa arriverà a Londra dopo l’incidente accaduto in occasione dei funerali della Regina Elisabetta quando Buckingham Palace per errore le inviò la partecipazione per poi avvisarla dello sbaglio.

Haitham bin Tariq Al Said, il sultano amico di Carlo

Carlo ha spedito l’invito per l’incoronazione anche al sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq Al Said. Tra i due è nata un’ amicizia e nel 2016 il il Re britannico gli fece visita insieme a Camilla. Il pregio Al Said è di aver modernizzato l’Oman diffondendo l’istruzione, riformando l’economia, trasformando il Paese in una meta turista. Ma ancora l’omosessualità è proibita e vengono sfruttati i migranti stranieri.

Marie-Chantal e Pavlos di Grecia, i lontani parenti del Principe Filippo

All’incoronazione Carlo ha invitato anche la Regina Anna Maria, il principe ereditario Pavlos e la principessa ereditaria Marie-Chantal di Grecia, colpiti lo scorso gennaio dalla perdita dell’ultimo Re greco, Costantino II, fratello di Sofia di Spagna, moglie di Juan Carlos, e nipote del Principe Filippo.

Pavlos e Marie-Chantal sono molto affezionati a William e lo vollero come padrino del loro figlio Costantino, quando aveva appena 16 anni.