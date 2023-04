Incoronazione, la Principessa che fa perdere la testa a Carlo

Poco importa se Meghan Markle non sarà presente all’incoronazione, ciò che conta è che lei abbia confermato. Stiamo parlando di Mary di Danimarca nei confronti della quale Re Carlo pare proprio abbia una predilezione. Almeno a giudicare dall’affetto che il Re le ha sempre dimostrato in tutte le occasioni in cui si sono incontrati.

Mary di Danimarca ha detto sì a Carlo

L’incoronazione di Carlo si preannuncia un flop? Pare proprio di no, anche se la macchina organizzativa sembra caotica e anche se Meghan Markle lascerà Harry solo per il più importante evento del secolo, finalmente arrivano le prime importanti conferme. Dopo che Alberto e Charlene di Monaco hanno assicurato la loro presenza, è arrivata la risposta positiva anche da una delle Principesse più ammirate d’Europa, Mary di Danimarca. Lei e suo marito Frederik saranno a Westminster il prossimo 6 maggio. Con enorme gioia del Re.

Fonte: Getty Images

Il programma ufficiale sul sito della Casa Reale Danese afferma che il 6 maggio “la coppia di Principi Ereditari parteciperà all’incoronazione di Sua Altezza Reale il Re Carlo III e la Regina Camilla di Gran Bretagna. Abbazia di Westminster, Londra, Regno Unito”. Dunque, l’ufficialità c’è, Mary sarà a Londra e pare aver dimenticato il pasticcio di Buckingham Palace di cui è stata vittima al funerale della Regina Elisabetta lo scorso settembre. Alle esequie partecipò solo suo marito con la madre, la Regina Margrethe II, perché Mary ricevette l’invito per errore. Il Palazzo si scusò molto, ma ormai il danno era fatto.

Carlo e l’affetto per Mary di Danimarca

In ogni caso, archiviata la questione, Mary e consorte saranno molto felici di essere presenti all’incoronazione di Carlo. Anche perché la Principessa è legata da tenero affetto a Carlo e naturalmente anche a Camilla. Le due coppie si sono incontrate in diverse occasioni. L’ultima, a esclusione dei funerali di Elisabetta II di cui abbiamo detto, è stata per la cerimonia di intronizzazione dell’imperatore giapponese Naruhito nell’ottobre del 2019. Durante l’evento Carlo e Mary hanno avuto l’opportunità di sedersi l’uno accanto all’altra e di trascorrere del tempo insieme chiacchierando amabilmente.

Celebre è anche l’incontro nel 2012 tra la Principessa e il Re. Carlo e Camilla andarono in visita a Copenhagen. Qui vennero accolti da Mary e Frederik e l’allora Principe del Galles non perse l’occasione per salutarla affettuosamente con uno scambio di baci sulla guancia e un più antiquato baciamano.

Fonte: Getty Images

Conosciuta anche come la Kate Middleton di Danimarca perché condivide lo stesso stile e gli stessi look della Principessa del Galles, Mary è considerata una delle donne più eleganti d’Europa. La sua presenza all’incoronazione di Carlo darà un tocco di raffinatezza alla cerimonia e sicuramente sarà tra le Principesse più ammirate, anche dal Re, con buona pace di Camilla.

La presenza di Sovrani europei all’incoronazione del Re britannico è un’eccezione. Infatti, secondo la tradizione risalente a secoli fa “l’incoronazione è una cerimonia sacra che si svolge tra il Sovrano e il suo popolo alla presenza di Dio”. Invece, a quella di Carlo saranno presenti anche la Principessa Victoria di Svezia, Re Carlo Gustavo e Jill Biden, oltre ai già citati Charlene di Monaco e Alberto.