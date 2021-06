“Meghan Markle torna a Londra con Harry”. Lei smentisce e la Regina non si scompone

editato in: da

Kate Middleton, Meghan Markle e le altre al Royal Ascot

Meghan Markle torna a Londra il primo di luglio per sostenere suo marito Harry quando si troverà ad affrontare nuovamente la Famiglia Reale di persona. Questa è la notizia riportata da Radar online in cui si dava per certo che la moglie del Principe sarebbe stata pronta a ritrovarsi faccia a faccia con la Regina Elisabetta, Kate Middleton, William e tutti gli altri parenti della sua dolce metà.

L’indiscrezione però ha retto per poco tempo, infatti una voce vicina a Meghan Markle ha prontamente smentito il suo imminente ritorno nel Regno Unito dove non ha più messo piede dal marzo 2020.

L’idea che Meghan, diventata mamma per la seconda volta lo scorso 4 giugno, a meno di un mese dal parto volasse a Londra per stare accanto a Harry il primo luglio, quando si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della statua di Lady Diana a Kensington Palace, proprio nel giorno del 60esimo compleanno della Principessa, aveva stupito tutti. Sembrava fosse un segnale di distensione tra lei e la Royal Family.

Ma anche questa volta le speranze sono state deluse. E c’era d’aspettarselo e in ogni caso nessuno della Famiglia Reale si è scomposto, impegnati come sono in questi giorni col Royal Ascot, nessuno pensa più a Meghan, forse nemmeno la Regina Elisabetta.

Di certo non fa notizia che non torni a Londra, in primo luogo, perché è davvero difficile che una neomamma lasci la sua bambina di tre settimane e d’altro canto è impensabile che un neonato così piccolo faccia un tale viaggio.

In secondo luogo, quando in passato ne ha avuto la possibilità, si è ben guardata dal tornare a Londra. Ha disertato i funerali del Principe Filippo, ufficialmente a causa della gravidanza avanzata, officiosamente per non rubare la scena al Duca di Edimburgo.

E così prontamente è arrivata la smentita. Meghan non sarà accanto a Harry quando sarà svelata la statua di Diana. Ad affermarlo è una fonte vicina ai Sussex che al Daily Mirror ha dichiarato: “Meghan non si metterà in viaggio. Deve occuparsi di sua figlia, Harry andrà da solo” (nonostante sia in congedo di paternità).

Lizzie Robinson, produttrice di ITV, ha confermato con un tweet: “Meghan non tornerà con Harry in Gran Bretagna per la cerimonia della statua di Diana il primo luglio, sostiene una fonte vicina alla coppia smentendo la notizia pubblicata su un sito americano che sosteneva la sua presenza”.

L’inaugurazione della statua di Lady D sarà comunque un’occasione per Harry d’incontrare sua nonna Elisabetta che lo ha già invitato a pranzo nel Castello di Windsor.