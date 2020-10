Kate Middleton sotto pressione: Sophie del Wessex è l’unica che può aiutarla a Palazzo

editato in: da

Chi è la Contessa del Wessex che ruba la scena a Kate Middleton

Kate Middleton ha una nuova amica a Corte, la Contessa Sophie del Wessex. Pare che le due donne ultimamente siano molto unite e solidali, al punto che la Duchessa di Cambridge ha cercato più volte conforto nella zia acquisita, soprattutto negli ultimi impegnativi mesi.

Sophie del Wessex, classe 1965, è la moglie di Edoardo, ultimo figlio della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. La Contessa gode dell’enorme stima e fiducia della Sovrana che spesso la vuole accanto a sé. Persona discreta e morigerata, ha da sempre adempiuto ai suoi doveri di Corte con dovizia, senza mai eccedere o commettere passi falsi. Sophie più volte si è distinta durante gli avvenimenti mondani della Casa Reale per il suo stile raffinato e tradizionale. La Sovrana la impose perfino a Meghan Markle nella cura di Archie, tanto si fida di lei.

Con Kate condivide diverse cose, a cominciare dal forte attaccamento per la Famiglia Reale e dall’integerrimo senso del dovere, ma anche aspetti meno formali, come la passione per lo sport. La Contessa del Wessex è stata l’unica dell’entourage di Elisabetta a partecipare quest’anno alla maratona di Londra.

Per tutti questi motivi, Lady Middleton ha trovato in lei conforto e sostegno. “Kate è veramente grata a Sophie per essersi fatta avanti, è un paio di mani sicure cui affidare gli impegni pubblici”. Così ha rivelato una fonte vicina alla Duchessa di Cambridge al magazine New Idea. E non è tutto. “Kate si sentiva un po’ in affanno dall’essere rimasta l’unico volto giovane della Monarchia. Grazie a Sophie, che è entrata subito in azione, ha trovato un valido aiuto”.

Nei mesi scorsi, Kensington Palace ha emesso una nota contro alcune rivelazioni pubblicate da Tatler secondo cui Kate Middleton sarebbe stata in difficoltà a causa dell’aumentata mole di lavoro da quando Harry e Meghan Markle hanno lasciato la Monarchia. Sebbene queste indiscrezioni siano state smentite, è indubbio che Kate si è trovata molto più impegnata e in prima linea nel portare rappresentare la Corona. Sophie del Wessex si è mostrata solidale verso la moglie di William e ha rafforzato la sua presenza pubblica per aiutarla.

Le due donne vanno molto d’accordo e a riprova del loro stretto legame, la Contessa ha preso parte al progetto fotografico, Hold Still, organizzato da Kate. A dir la verità, è stata l’unica della Famiglia Reale a presentare una sua foto che per evitare conflitti di interesse non ha vinto.

Lady Middleton per altro ha preso un nuovo incarico, è stata nominata dalla Regina capo degli scout e sta lavorando con Sir Richard Attenborough alla promozione del documentario sul pianeta, cui ha preso parte insieme a William e ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis che per l’occasione hanno parlato per la prima volta in pubblico.