Kate Middleton sfida la Regina con le scarpe di corda. E commette un errore di stile

Kate Middleton con l’abito di Erdem copia a Eugenia di York

Kate Middleton, da vera padrona di casa, inaugura il Chelsea Flower Show con la Regina Elisabetta.

Dopo essersi divertita coi propri figli e aver partecipato alle attività all’aria aperta con le scolaresche, la Duchessa di Cambridge cambia look per illustrare l’esposizione alla Sovrana.

Dismesse le Superga, indossa un maxi abito bianco con decori floreali scuri, firmato Erdem, uno dei suoi marchi preferiti. Orecchini di perle ai lobi, capelli semi-raccolti e ai piedi le scarpe di corda.

Kate le trova comodissime, specialmente per le passeggiate sull’erba, ma Elisabetta le detesta. Più volte in passato ha rimproverato Lady Middleton per quell’accessorio che trova poco elegante. I suoi rimbrotti però sono rimasti inascoltati. E ora che Meghan Markle è fuori dai giochi, impegnata a fare la mamma del piccolo Archie, Kate si comporta da “ribelle” e sfida la Sovrana.

Per fortuna la Regina è di buon umore, la Duchessa la saluta con un bacio sulla guancia e la riverenza. Elisabetta, divertita e piacevolmente impressionata dal giardino progettato da Kate, scambia con lei e William, che accompagna la moglie, battute divertenti. “È tutto molto ordinato”, è questo il commento di Sua Maestà nell’apprezzare il lavoro svolto.

La Duchessa sembra farsi perdonare l’affronto delle scarpe, anche grazie al suo abito bon ton, perfettamente coordinato al look di Elisabetta a tema floreale. Ma in realtà commette un tremendo scivolone di stile.

Lady Middleton è una appassionata di abiti a fiori e ha lanciato una vera e propria moda. Ma questa volta ha copiato il look alla cugina acquisita, Eugenia di York, che ha sfoggiato lo stesso vestito di Erdem per la cerimonia del giovedì prima di Pasqua, dove ha accompagnato proprio la Regina.