La lista dei cibi proibiti a Buckingham Palace

Dall'aglio al pesce crudo, gli alimenti che William, Kate Middleton, Carlo e Camilla non possono assolutamente mangiare

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Pubblicato: 27 Ottobre 2025 12:13

Esistono degli alimenti che sono proibiti a Buckingham Palace. Gli chef di Palazzo non possono assolutamente servirli a banchetti e cene di Stato. In cima alla lista ci sono carne e pesce crudi, perché sono alimenti ad alto rischio intossicazione alimentare. Ma anche l’aglio è vietatissimo, a causa dell’odore. Il Re non vuole vedere il foie gras, per motivi etici. E gli zuccheri sono ridotti al minimo.

Alimentazione Royal Secrets