La lista dei cibi proibiti a Buckingham Palace

Esistono degli alimenti che sono proibiti a Buckingham Palace. Gli chef di Palazzo non possono assolutamente servirli a banchetti e cene di Stato. In cima alla lista ci sono carne e pesce crudi, perché sono alimenti ad alto rischio intossicazione alimentare. Ma anche l’aglio è vietatissimo, a causa dell’odore. Il Re non vuole vedere il foie gras, per motivi etici. E gli zuccheri sono ridotti al minimo.