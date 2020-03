Kate Middleton inganna tutti per battere Meghan Markle: l’amara scoperta

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Kate Middleton e William ormai sembrano disposti a tutto pur di battere Meghan Markle e Harry, anche a “giocare sporco”. Lo svela il Sun secondo cui i duchi di Cambridge avrebbero utilizzato un piccolo inganno per essere sempre primi su Instagram, affidandosi a dei bot, ossia dei robot che hanno consentito al profilo di crescere.

Come è noto la guerra fra le cognate si gioca anche sui social dove entrambe sono molto attive. Subito dopo le nozze con Harry, Meghan aveva messo le cose in chiaro, aprendo un profilo indipendente da quello dei Cambridge. La gestione della Markle aveva portato a una rapida crescita di follower che sono aumentati a dismisura nel momento più importante della sua vita.

Quando i Sussex hanno annunciato l’addio alla Corona infatti, il numero dei follower di Instagram è aumentato, superando quello di Kate e William. Un affronto per la coppia che, come svela il Sun, sarebbe ricorsa a qualche trucchetto per recuperare terreno e riacquistare popolarità. Non a caso appena un mese dopo l’annuncio, Catherine è di nuovo più seguita su Instagram di Meghan.

L’ennesimo affronto che, come raccontano i tabloid, non avrebbe preso bene. La moglie di Harry è sempre più lontana dalla Royal Family con cui l’atmosfera è piuttosto tesa. Presto sarà di nuovo a Londra, ma a causa degli attriti con Kate Middleton e il resto della famiglia avrebbe preso una decisione: Archie non ci sarà. Il piccolo rimarrà in Canada insieme alla sua tata, mentre i genitori parteciperanno agli eventi ufficiali.

Una scelta che ha il sapore di una vendetta e che avrebbe reso molto triste la Regina Elisabetta. Il Sunday Times svela che Elisabetta II e il principe Filippo sarebbero “molto tristi”, all’idea di non rivedere Archie. Non solo: la decisione di non portare Archi in Gran Bretagna avrebbe anche delle ripercussioni finanziarie, con un aumento di 50 mila sterline nel conto per la sicurezza della coppia.

“La gita londinese di Meghan si sta rivelando un vero e proprio mal di testa – racconta una fonte di Palazzo -. È uno spostamento costoso proprio quando i costi per la cura del duca e della duchessa del Sussex sono sotto esame”.