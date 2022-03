Marzo: frutta e verdura di stagione

Ogni stagione ha i suoi pigmenti “magici” e, con l’inizio del mese di marzo, la luce solare fa sviluppare alimenti di un colore che va dal bianco al verde. Ecco così che sui banchi dei mercati cominciano a fare capolino i primi asparagi, ma anche erbe spontanee come il tarassaco, e agretti.

Inoltre, si trovano ancora carciofi, barbabietole, broccoli, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo nero, cavolo verza, cavolini di Bruxelles, porri, cime di rapa, coste, crauti, finocchi, indivia, lattuga, radicchio, rape, ravanelli, scorzonera, sedano, spinaci, zucca.

Cosa hanno in comune molti di questi alimenti? Sono ideali da portare in tavola nella dieta del mese di marzo per depurare e favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso con l’obiettivo di aiutare reni e fegato – organi sottoposti a un maggiore stress nel cambio di stagione – e, allo stesso tempo, per proteggere e rinforzare l’organismo dagli ultimi malanni di stagione grazie alla vitamina C contenuta.

La verdura di marzo

Questi ortaggi contengono una grande quantità di potassio e asparagina: entrambi aiutano i reni nella diuresi.

Proteggono il fegato dalle infezioni e migliorano la sua funzionalità. Grazie al loro gusto amaro, si comportando dunque come dei veri e propri epatoprotettori e aiutano la rigenerazione delle cellule epatiche. In più, contengono potassio e un buon quantitativo di fibre, utili per favorire la depurazione dell’organismo.

È un rimedio elettivo nel trattamento di problemi funzionali di carattere digestivo e renale, capace di stimolare la produzione dei succhi gastrici, l’escrezione di bile dal fegato, e di esercitare un’attività diuretica e blandamente lassativa. Per la sua spiccata azione depurativa (grazie all’eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche) viene utilizzato nelle classiche cure disintossicanti primaverili(spesso abbinato a Cicoria, Carciofo e Cardo mariano)”.

svolgono un’azione diuretica e di stimolo del transito intestinale, grazie alla presenza di fibre. Queste caratteristiche, unite alla grande presenza di acqua e a un contenuto energetico (calorie) bassissimo, rende gli agretti degli alimenti particolarmente indicati nelle diete dimagranti primaverili, anche perché aumentano la sensazione di sazietà senza appesantire.

Carote

Ricchissime di beta-carotene, aiutano l’organismo a combattere la formazione dei radicali liberi, i maggiori responsabili della degenerazione cellulare, e favoriscono la salute degli occhi, soprattutto la visione notturna. Inoltre la carota rinforza il sistema immunitario e consumarla quotidianamente riduce il rischio di contrarre tumori, soprattutto del colon.

Sono degli ortaggi invernali veramente utili per depurare e sgonfiare l’organismo. Contengono, infatti, una sostanza chiamata anetolo, che possiede un’azione digestiva, carminativa (riduce i gas intestinali e la dilatazione del girovita) e miorilassante (utile in caso di crampi e spasmi, rilassa i muscoli striati).

Ricchissima di fibre, in particolare inulina, l’indivia rappresenta una buona fonte di potassio, ferro, calcio e vitamine (tra cui vitamina C e vitamine del gruppo B). Grazie all’alta percentuale di acqua e alla bassa presenza di sodio, rappresenta un alimento depurativo e diuretico.

ll porro è un ortaggio ricco di acqua (più del 90%), poco calorico e quindi da utilizzare spesso se, in questa stagione, si ha bisogno di seguire per qualche giorno una dieta detox. Le sue fibre “gentili”, che non aggrediscono l’intestino, lo rendono infatti un alimento ideale per stimolare il transito intestinale.

Le bietole si distinguono per il loro contenuto in vitamina A e soprattutto vitamina C, fondamentale per l’elasticità della pelle e dei capillari, per il sistema nervoso e le funzioni psicologiche, per il sistema immunitario e come antiossidante contro lo stress ossidativo. Oltre alle fibre, sono presenti anche ferro, iodio, magnesio, potassio e calcio, vitale per la salute delle ossa e dei denti, dei muscoli, sistema circolatorio e digestivo.

È composta al 90% da acqua, il che la rende fortemente saziante, ma allo stesso tempo ha pochissime calorie, seppur abbia una funzione iperglicemizzante, e quasi nessun grasso. Le vitamine e i sali minerali – in particolare vitamina K, potassio, magnesio e calcio – contenuti nella sua polpa aiutano a mantenerci in forma, combattendo cellulite e ritenzione idrica e stimolando la diuresi. Il suo betacarotene, inoltre, oltre a migliorare il colorito della pelle e potenzia il sistema immunitario poiché stimola la produzione dei linfociti T. Questo vegetale, infine, considerata la presenza di vitamina B2 utile alla visione crepuscolare, può essere considerato un aiuto efficace per la vista e per la prevenzione della cataratta, oltre ad essere un importantissimo antiossidante per la prevenzione dei tumori.

Chiamate anche rape rosse, grazie alla presenza della betaina, un pigmento solubile in acqua che conferisce loro il caratteristico colore, le barbabietole sono molto ricche di fibre e sali minerali come il magnesio, il calcio, il fosforo, il ferro e il potassio; facilitano la digestione, il funzionamento del fegato, l’abbassamento del colesterolo e sono consigliate per gli anemici. A causa della considerevole presenza di acido ossalico, non sono invece adatte a chi soffre di calcoli renali.

Così come tutti gli altri vegetali della famiglia delle crucifere, fanno bene alla salute, ma rispetto a cavolo, verza, ravanelli, cavolfiori, rucola e altri, pare che i broccoli possiedano proprietà addirittura potenziate. Basti pensare che, comparati ai cavolfiori, risultano avere un maggior contenuto di proteine, vitamine A, B1, B2, C, acido folico, magnesio, calcio, fosforo, sodio e zolfo.

I broccoli sono anche ricchissimi di sulforafano, capace di agire contro l’Helicobacter pylori, batterio responsabile di patologie gastriche quando è presente nello stomaco. Ma le loro azioni benefiche sull’apparato gastro intestinale non finiscono qui: ideali per stimolare il transito intestinale, per la presenza di fibre, i broccoli sono depurativi, remineralizzanti e favoriscono la rigenerazione dei tessuti, oltre che rappresentare un’efficace arma per la prevenzione di artrite e artrosi.

In questa verdura esiste un equilibrio ottimale di iodio, fosforo, ferro e vitamina C, sostanze che facilitano l’assorbimento intestinale del calcio e la sua precipitazione nella struttura dell’osso. Ottimi, dunque, per chi segue una dieta per l’osteoporosi. Spesso confuso con la verza, il cavolo in realtà contiene una minore quantità di clorofilla, sali e fibre, per cui può essere proposto sia cotto che crudo. Ha un’azione diuretica grazie al suo minor contenuto di sali, fibre e proteine vegetali e svolge un effetto lenitivo a carico della mucosa gastrica infiammata. Inoltre, come tutti i vegetali della famiglia delle crucifere, possiede un’azione antitumorale per la presenza di ditiol-tione. La digeribilità del cavolo cappuccio crudo, infine, è superiore a quello della verza anche perché – a differenza di quest’ultima – può essere associato il succo di limone ed è gradevole dal punto di vista organolettico.

Valida fonte di carotenoidi, vitamina C, E, K, acido folico, fibre e luteina, la presenza di questi nutrienti rende gli spinaci una verdura ideale per coloro i quali si trovano in condizioni di obesità e sovrappeso, stipsi, patologie cardiovascolari, salute della vista.

Grande fonte di vitamina C, il radicchio è anche ricchissimo di antiossidanti chiamati antociani, utili al mantenimento della salute dei vasi sanguigni e, in generale del sistema cardiovascolare. La presenza di acqua e fibre, inoltre, rende questo alimento ideale per coloro che soffrono di transito intestinale rallentato. Povero di sodio e ricco di acqua, è inoltre diuretico e depurativo.

Oltre alla vitamina C, contengono anche vitamina A e carotenoidi, che aiutano a proteggere la vista e la vitamina E, alleata della salute della pelle. Grazie alla loro sinigrina, possono rappresentare un’arma efficace per difendersi dai tumori, mentre il di-indolil-metano in essi contenuto è un immunomodulatore che esercita un’azione antibatterica e antivirale.

Con la sua grande quantità di fibre, il cavolfiore è un ortaggio alleato della salute dell’intestino utile anche per controllare l’assorbimento di colesterolo e zuccheri. Inoltre una dieta ricca di cavolfiore può aiutare a prevenire i tumori grazie alle fibre e ad altri composti, come il sulforafano e alcuni steroli. Il di-indolo-metano sembra invece esercitare un’azione immunomodulatrice, antibatterica e antivirale.

La frutta di marzo

I kiwi sono importanti fonti di potassio, fibre e antiossidanti, soprattutto vitamina C. Questa vitamina si rivela utile per neutralizzare i radicali liberi che possono danneggiare le cellule e il loro DNA e promuovere lo sviluppo di infiammazione e tumori, oltre a proteggere il sistema immunitario. Dei frutti particolarmente utili in inverno, quindi, che ci mettono al riparo da raffreddori, tosse e altri malanni di stagione.

Il pompelmo è un’ottima fonte di vitamina C, sostanza utile per favorire il buon funzionamento del sistema immunitario e combattere l’infiammazione. Inoltre contiene naringenina o naringina, un flavonoide amaricante dalle proprietà antiossidanti ed ipocolesterolemiche.

Cedro

Si ritiene che il cedro sia un vero e proprio concentrato di potenzialità medicamentose. Considerato una preziosa fonte di minerali e di vitamina C, apporta molecole dalle proprietà antiossidanti, ma a causa del suo sapore poco gradevole, raramente viene utilizzato fresco. Assunto nelle tisane, invece, contribuisce a stimolare il transito intestinale, aiuta a digerire e a combattere la pancia gonfia. Inoltre, a volte viene consigliato contro la cistite e per stimolare la crescita dei capelli.

Sono ricchissime di vitamina C, considerata un potente antiossidante capace di sostenere il sistema immunitario, contrastare il danno provocato dai radicali liberi e prevenire l’invecchiamento cellulare. Quelle rosse, in particolare, pare che, rispetto agli altri agrumi, contengano circa il 40% in più della preziosa vitamina, che – tra le altre azioni – vanta anche la capacità di disintossicare l’organismo, prevenire le malattie cardiovascolari, proteggere lo stomaco da ulcera e gastrite e aumentare l’assimilazione del ferro.

Come tutti gli agrumi, sono ricchi di vitamina C. Tra le altre sostanze, contengono anche una certa dose di fibre, ma comunque meno rispetto ad altra frutta. Per questo i mandarini inducono un minor senso di sazietà, con il conseguente rischio di consumarne quantità che apportano quantità di zuccheri superiori rispetto a quelle raccomandabili.

Possiedono una preziosa fibra chiamata pectina che contribuisce a regolarizzare la funzionalità intestinale e regalare una piacevole e appagante sensazione di sazietà. Inoltre, le mele sono in grado di tenere sotto controllo anche i valori ematici di colesterolo e la fermentazione di pectina da parte dei microorganismi che popolano il microbiota intestinale sembra avere un effetto protettivo sullo sviluppo del cancro al colon.

Grazie al grande contenuto di potassio, le pere si rivelano degli alimenti ideali per chi deve seguire un’alimentazione iposodica, come le persone ipertese e chi soffre di calcoli e disturbi renali. Sono molto digeribili e non provocano allergie: anche per questo motivo rientrano tra i primi frutti introdotti durante lo svezzamento dei bambini, che possono giovarsi delle pere per sostenere il loro metabolismo e la loro crescita. La presenza di acqua biologica, fibre, fruttosio e glucosio contribuisce, inoltre, a migliorare il transito intestinale in coloro che soffrono di stipsi, soprattutto se consumate molto mature. Al contrario, per la presenza di tannini, se molto acerbe possono risultare utili nei casi di dissenteria. Perfette anche per dimagrire.