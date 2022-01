Radicchio: un concentrato di antiossidanti contro l’invecchiamento

Appartenente al gruppo delle cicorie, nel corso del tempo il radicchio è stato sottoposto a una serie di ibridazioni spontanee e di selezioni naturali o indotte dagli orticoltori, che hanno portato a differenziazioni morfologiche anche consistenti. Conosciamole meglio.

Cosa contiene

Una porzione di radicchio rosso fresco (80 g) contiene:

Acqua (75.2 g)

Proteine (15 g)

Lipidi (0.1 g)

Carboidrati disponibili (1.3 g)

Zuccheri solubili (1.3 g)

Fibra totale (2.4 g)

Sodio (8 mg)

Potassio (192 mg)

Calcio (29 mg)

Fosforo (24 mg)

Ferro (0.2 mg)

Tiamina (0.06 mg)

Riboflavina (0.04 mg)

Niacina (0.24 mg)

Vitamina C (8 mg)

Proprietà per la salute

Disponibile sul mercato tutto l’anno, anche se alcune varietà sono prettamente autunnali o invernali, il radicchio ha proprietà depurative e, grazie all’alto contenuto di acqua, la presenza di fibre e principi amari, favorisce la digestione e il buon funzionamento dell’intestino. Inoltre, per lo stimolo metabolico che questa verdura è in grado di esercitare, grazie anche al ridotto contenuto calorico (19 Kcal per 100 g di alimento), può essere efficacemente impiegato anche nelle diete dimagranti.

Il radicchio è considerato altresì un blando diuretico (caratteristica di tutte le verdure facenti parte della famiglia delle cicorie) e tonico naturale. Il merito deriva dall’alto contenuto in vitamina C, antociani, betacarotene e ferro, minerale che – tra le verdure – è presente in grandi quantità proprio nel radicchio. Per questa caratteristica, rappresenta una verdura indicata nelle anemie sideropeniche, soprattutto se riscontrate nelle donne in gravidanza. E, per la presenza calcio, è in grado di favorire il metabolismo delle ossa rendendole più forti: un alimento da offrire, dunque, anche ai bambini e ai ragazzi adolescenti.

Da recenti studi svolti all’Università di Urbino, inoltre, sembra che il radicchio rosso contenga molte più sostanze antiossidanti rispetto ad alimenti più famosi per questa proprietà come mirtilli e uva passa, contribuendo a rallentare l’invecchiamento cellulare e a prevenire l’insorgere di alcuni tipi di tumore, soprattutto a livello intestinale.

I suoi antociani hanno proprietà preventive nei confronti delle malattie cardiovascolari, mentre il triptofano contenuto, infine, apporta benefici al sistema nervoso contrastando i disturbi legati all’insonnia.

Alcune varietà

In generale, i radicchi si distinguono in: rossi, con foglie di colore variabile dal rosso intenso al rosso carminio e con nervatura centrale ben sviluppata e bianca; variegati, caratterizzati dalla presenza di foglie di diversa forma e intensità, di colore rosso e bianco.

Radicchio rosso precoce di Treviso Igp

A forma stretta e lunga, le sue foglie, prima verdi, in autunno cominciano a diventare rosse. Con l’imbiancamento, una delle operazioni fondamentali per preparare il radicchio alla commercializzazione, può raggiungere anche una lunghezza di circa 20 cm. Durante questa procedura, i mazzi, dopo la raccolta – che avviene a partire dal 20 ottobre – vengono posti in vasche riempite con acqua corrente di risorgiva. Dopo circa quindici giorni, cioè una volta ottenuti i nuovi germogli, si procede con la fase di toelettatura, lavaggio e confezionamento. In queste condizioni, oltre a ottenere pregiate caratteristiche organolettiche per effetto di particolari trasformazioni enzimatiche, si determina lo sviluppo di nuove tenere foglioline, prive di clorofilla e di sapore delicato.

Radicchio tardivo di Treviso Igp

Considerato come una varietà molto pregiata, con foglie separate più lunghe, ha un gusto meno amaro rispetto ad altre varietà ed è molto adatto in pinzimonio, per la preparazione ai ferri o alla piastra e, soprattutto, stufato. È chiamato “tardivo” perché è reperibile sul mercato nei mesi invernali, a differenza di altre varietà che sono presenti durante tutto l’anno e il costo è di solito maggiore, probabilmente a causa delle maggiori difficoltà di coltivazione e commercializzazione.

Radicchio variegato di Castelfranco Igp

Viene considerato il radicchio migliore per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche e nutrizionali, in quanto particolarmente ricco di calcio, ferro, fosforo, magnesio e con un’elevata percentuale di vitamine A, B2, C e PP. Le foglie sono croccanti e, poiché non formano il grumo, risultano fragili anche le manipolazioni. Bello nella forma e splendido nei colori con foglie bianco crema (che le hanno valso il soprannome di “insalata orchidea”), si contraddistingue per il sapore dal dolce al gradevolmente amarognolo, molto fresco e delicato. È adatto sia crudo in insalata che cotto e ferri.

Ricette

I vari tipi di radicchio, come abbiamo visto, si prestano per numerosi impieghi.

Un ottimo antipasto è il Patè di radicchio, facile da preparare e molto gustoso, a base di radicchio trevigiano e noci.

Se sei alla ricerca di un primo piatto sostanzioso, goloso e anche bello da vedere, i Paccheri ripieni di salsiccia, radicchio e besciamella sono sicuramente da provare. Intramontabile è poi l’abbinamento tra riso, radicchio e taleggio, una combinazione sfiziosa ed elegante, che abbina la dolcezza del formaggio al gusto più amaro del radicchio. È un risotto abbastanza semplice da preparare, ideale soprattutto per i mesi invernali, capace di dare calore e energia, senza però risultare pesante.

Se si vuole usare questa verdura come insalata, invece, l’Insalata di radicchio e mele rappresenta un gustoso contorno che unisce il gusto amaro del radicchio al dolce delle mele, creando un saporito contrasto di sapori.

Tra i secondi, infine, non tutti sanno che questo prezioso regalo della natura è perfetto anche con il pesce. Assolutamente da provare sono i Dentici al radicchio rosso.