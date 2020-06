Dieta detox coi cetrioli: perdi peso velocemente

editato in: da

Le verdure più ricche d’acqua per combattere il caldo

Aggiungere i cetrioli alla propria dieta può rivelarsi una strategia utile per eliminare le tossine accumulate nel corpo e per perdere peso velocemente. Poveri di calorie, sono composti per oltre il 96% d’acqua, il che li rende degli alleati speciali dell’idratazione, cruciale soprattutto in estate, e della detossificazione (l’acqua stimola la diuresi, fondamentale per smaltire le tossine).

Come sopra accennato, i cetrioli possono rappresentare un valido aiuto ai fini del calo ponderale. Il fattore centrale in questo caso è il basso apporto energetico. Giusto per dare qualche numero, ricordiamo che poco più di 100 grammi di cetrioli apportano 16 calorie. Anche l’alto contenuto di acqua è molto utile a tal proposito.

La scienza si è più volte interrogata sugli effetti che hanno sul peso gli alimenti ipocalorici e ricchi d’acqua. Interessante a tal proposito è uno studio del 2018, che ha visto impegnata un’equipe dell’Istituto tedesco di nutrizione umana Potsdam-Rehbrücke. Gli esperti in questione si sono concentrati sulla relazione tra densità alimentare e variazione del peso corporeo negli adulti.

Per trovare informazioni in merito hanno analizzato i dati di 13 studi riguardanti complessivamente 3.628 persone. Al follow up, è stato possibile riscontrare un’associazione tra consumo di cibi a bassa densità alimentare – come il cetriolo – e risultati positivi per quanto riguarda il calo ponderale.

I benefici dei cetrioli nella dieta riguardano anche altri aspetti. Tra questi è possibile citare la riduzione dei valori della glicemia (in questo caso, però, si parla di risultati ottenuti su modelli animali e a seguito di studi in provetta). Da non trascurare è il loro ruolo relativo alla promozione della regolarità intestinale, altro aspetto basilare quando si parla di eliminazione delle tossine.

I cetrioli sono considerati alleati portentosi a tal proposito sia per via della già rammentata ricchezza in acqua, che migliora la consistenza delle feci e previene la costipazione, sia per la presenza di pectina, fibra solubile che possiamo trovare anche nell’aceto di mele e che aiuta a ottimizzare l’efficienza dei movimenti intestinali.

Molto apprezzati in virtù del loro sapore delicato, i cetrioli hanno il grande pregio della versatilità in cucina. Possono essere infatti consumati crudi da soli, aggiunti a delle gustosissime insalate o impiegati per preparare sfiziosi rotolini ripieni di formaggio. Prima di aggiungerli alla dieta è importante chiedere consiglio al proprio medico curante.