I 10 sport che fanno bruciare più calorie: ecco la classifica

I 10 sport che bruciano più calorie: la classifica

Non solo dieta: per dimagrire è necessario anche dedicarsi costantemente a una qualche attività fisica, non solo per perdere peso ma anche per tonificare il corpo e modellare la muscolatura. Se trovate la palestra noiosa e ripetitiva, perché allora non scegliere uno sport che vi piaccia?

Oltre alle vostre preferenze personali, in tal caso sarà bene considerare anche il consumo di calorie generato dall’attività fisica che sceglierete. Vi siete mai chieste quante calorie si bruciano in un’ora con uno sport specifico? Meglio il tennis o la corsa? A parità di tempo impiegato, fa dimagrire di più il tennis o il nuoto? Nella gallery, la classifica degli sport che fanno dimagrire di più.

1. Il karate e le arti marziali sono al primo posto tra gli sport brucia-calorie: in un’ora se ne possono bruciare fino a 1300, grazie alla parte aerobica e a quella di potenziamento della muscolatura.

2. Gli sport di squadra come calcio, pallacanestro e pallavolo fanno consumare fino a 1050 calorie.

3. La corsa: questa attività prettamente aerobica se condotta all’intensità giusta brucia i grassi, oltre a 820 calorie all’ora. Qui vi spieghiamo come iniziare a correre.

4. Salto con la corda: un buon allenamento per gli sportivi, che brucia tra le 715 e le 680 calorie all’ora.

5. 700 calorie bruciate in un’ora per l’arrampicata, su roccia o indoor. Questo sport rafforza la muscolatura, sopratutto quella delle braccia. 6. La scherma offre un aiuto posturale e non solo. Fa consumare 600 calorie all’ora e rinforza i muscoli delle gambe e delle braccia.

7. Tennis: il consumo è di 660 calorie l’ora, ma a causa dell’alta intensità va praticato almeno per un’ora e mezza se si vogliono bruciare i grassi.

8. Il ciclismo: a seconda della velocità, il consumo varia da 550 calorie a 850 calorie all’ora. Correte a prendere la bicicletta.

9. Tuffatevi in piscina perché il nuoto e gli sport acquatici allungano la muscolatura in modo equilibrato e sono adatti a tutti.

10. L’abbiamo detto più volte: camminare fa bene. Una camminata di un’ora fa bruciare 400 calorie: gli esperti consigliano a chi vuole dimagrire di praticare questa attività a giorni alterni per 45 minuti.