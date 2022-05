Cinque regole per il pronto soccorso durante l’attività fisica

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Articolazioni, muscoli, tendini. Qualche volta addirittura ossa. Per chi fa sport, anche e soprattutto occasionalmente e magari si avventura in prestazioni eccessive per il proprio fisico, tanto al mare quanto in montagna, il rischio di piccoli incidenti è dietro l’angolo. Lo conferma una ricerca condotta da Human Highway per Assosalute, che mostra tra i tanti dati anche il fatto che circa il 90% delle persone che fanno attività fisica è andato incontro a qualche piccolo problema. Dolori muscolari e articolari sono i più citati e colpiscono frequentemente il 72% fra coloro che fanno esercizio fisico, seguiti da distorsioni (30,7%), calli e vesciche (26,3%).

Come comportarsi? E come limitare i rischi? Sempre stando ai risultati dell’indagine, in caso di piccoli infortuni, il ricorso ai farmaci di automedicazione rimane il comportamento di cura più diffuso: il 41,3% si cura da solo con farmaci da banco. “Ma ci vuole buonsenso – segnala Michelangelo Giampietro, specialista in Medicina dello Sport e Scienza dell’Alimentazione. Ricordiamo sempre che questi farmaci non vanno impiegati prima di praticare l’allenamento per eliminare il dolore”. Altri consigli? Ecco il parere dell’esperto, soprattutto in chiave di prevenzione.

Le cinque regole d’oro