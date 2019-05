Il cambio stagione ti mette ko? Ecco come affrontarlo

editato in: da

Il cambio di stagione può dare origine al cosiddetto disordine affettivo stagionale (Seasonal Affective Disorder). Sono numerose le persone che manifestano svariati sintomi come stanchezza, spossatezza, depressione e stati di ansia ed insonnia. L’arrivo della stagione calda influisce notevolmente sull’organismo, poiché il proprio corpo si trova “costretto” a subire un cambiamento. Proprio per questo, la reazione a tale avvenimento si manifesta attraverso questi fastidiosi segnali.

Le conseguenze della stanchezza provocano irritabilità, la quale si manifesta attraverso dei veri e propri sbalzi di umore. L’arrivo della primavera dunque, non è poi così piacevole se porta con sé tutti questi effetti. Niente paura, con un po’ di calma e pazienza, è possibile affrontare questi sintomi nel migliore dei modi. Il segreto è quello di prevenire questi segnali nel modo giusto.

In primo luogo, per coloro che si sentono più affaticati e iniziano a soffrire molto le temperature più calde, basterà cercare di fare delle lunghe dormite, in modo tale da abituare lentamente il proprio corpo al cambiamento e recuperare tutte le energie di cui ha bisogno. Il cambio di stagione va affrontato anche con la giusta alimentazione. Un fattore fondamentale è infatti quello di bere tanta acqua, poiché potrà capitare di sentirsi maggiormente disidratati e assetati. Dunque, è indispensabile fornire all’organismo tutti i liquidi di cui ha bisogno. Dopodiché armatevi magari di qualche integratore, utile ad apportare un tocco di energia in più e le vitamine necessarie. Utilissimo il magnesio, in grado di apportare molti benefici al fisico e alla mente.

Per quanto riguarda il nutrimento invece, prediligere degli alimenti sani e freschi, rinunciando a grosse abbuffate soprattutto prima di andare a dormire, onde evitare rendere il sonno disturbato a causa dello stomaco pieno o di alimentare addirittura l’insonnia. In questi casi le tisane rilassanti possono rivelarsi un vero e proprio toccasana. Chi invece tende a vivere il cambio di stagione con numerosi sbalzi d’umore, può curare questo disturbo ricorrendo ad una sana attività fisica, utilissima a liberare il corpo dalle tossine, nonché sentirsi attivi e combattere la stanchezza. Infine, di tanto in tanto, approfittare di una bella giornata di sole per gustare un buon gelato, meglio se in buona compagnia: secondo diversi studi infatti, mangiare il gelato rende felici.