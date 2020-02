Sanremo 2020: scaletta e ospiti della prima serata

editato in: da

Martedì 4 febbraio 2020 si alza il sipario sulla tanto attesa 70esima edizione del Festival di Sanremo. Partita tra mille polemiche, ma sulla carta (tra cantanti, ospiti fissi e internazionali) molto promettente.

Sul palco dell’Ariston ad affiancare Amadeus ci saranno gli “ospiti fissi” Fiorello e Tiziano Ferro, affiancati questa prima sera da Diletta Leotta e Rula Jebreal, scrittrice e giornalista palestinese, che leggerà un brano contro la violenza sulle donne. Lo stesso tema sarà affrontato con l’intervento di Gessica Notaro, l’ex Miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato.

Mentre la presenza al Festival di Fiorello, grande amico di Amadeus, ci regalerà sorprese e risate (l’incursione in conferenza stampa ne è stata l’anticipo) Tiziano Ferro canterà “Nel blu dipinto di blu“, “Almeno tu nell’universo” e “Accetto miracoli”.

Di seguito la scaletta dei 12 campioni che canteranno nella prima serata, in ordine di esibizione:

Irene Grandi – “Finalmente io”

Marco Masini – “Il confronto”

Rita Pavone – “Niente (Resilienza 74)”

Achille Lauro – “Me ne frego”

Diodato – “Fai rumore”

Le Vibrazioni – “Dov’è”

Anastasio – “Rosso di rabbia”

Elodie – “Andromeda”

Bugo e Morgan – “Sincero”

Alberto Urso – “Il sole ad est”

Riki – “Lo sappiamo entrambi”

Raphael Gualazzi – “Carioca”

Delle nuove proposte si esibiranno Eugenio in Via di Gioia contro Tecla Insolia e Fadi contro Leo Gassmann.

Tra gli ospiti della prima serata, saliranno sul palco dell’Ariston Al Bano e Romina, che canteranno un brano inedito scritto per l’occasione da Cristiano Malgioglio, gli attori del cast dell’ultimo film di Gabriele Muccino Gli anni più belli: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone, che canterà un brano tratto dal suo ultimo album “Fortuna” e si esibirà in un medley dei suoi successi. Last but not least, Roger Waters dei Pink Floyd.