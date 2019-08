Le parole magiche che aumentano il desiderio

editato in: da

A infiammare il desiderio non contribuiscono solo gli sguardi e le carezze: anche le parole hanno un ruolo chiave.

Ovviamente non esiste la formula magica da recitare per scatenare gli ormoni del proprio lui. Sono infatti diverse e numerose le parole e le espressioni che possono essere chiamate in causa per infiammare ulteriormente l’atmosfera. Tra queste, è possibile citare gli elogi del suo aspetto fisico. Parliamoci chiaro: anche il maschio alfa più alfa che ci sia non resiste davanti ai complimenti della propria lei!

Questi ultimi non devono riguardare solo la bellezza esteriore. Una volta raggiunto l’orgasmo, tessere parole di elogio per la performance appena terminata non può che far sentire il proprio uomo in paradiso e preparare il terreno per una nuova sessione infuocata sotto le lenzuola.

Non c’è che dire: le parole nel sesso sono importantissime! La scelta di quelle da usare dipende dalla sintonia di coppia e dalle personalità dei due partner. C’è chi, per esempio, ricorre al cosiddetto dirty talking, lasciando campo libero a termini oggettivamente molto forti ma in grado di tenere altissima la fiamma del desiderio.

Un altro consiglio utile per ottenere questo effetto consiste, sempre dopo la fine del rapporto, nel dire al proprio lui quanto ci si sente protette al suo fianco. Per un uomo, sentirsi indispensabile è a dir poco importante e qualsiasi parola in merito rappresenta un toccasana per la sua autostima. Si potrebbe andare avanti ancora a elencare le parole in grado di mandare in estasi il partner: dall’invito, durante l’atto, a continuare in maniera più intensa quello che sta già facendo fino alla proposta di una performance a tre, sono tantissime le espressioni che si possono utilizzare!

Per ottenere buoni risultati, conta molto anche la preparazione del terreno. Prima di un incontro hot con il proprio lui, può per esempio rivelarsi utile l’invio di messaggini piccanti in cui si mettono in primo piano le proprie fantasie, descrivendo magari nel dettaglio la performance che avverrà nelle ore successive. Ovviamente nessuno vieta di inviare anche qualche foto sexy!

Si ricorda spesso che le parole sono fondamentali nella vita di ogni giorno. Ci sono poche affermazioni più vere di questa e ciò vale soprattutto quando si discute di sesso, il trionfo dei sensi che, per forza di cose, per essere vissuto in maniera intensa e completa ha bisogno anche dell’udito e della potenza dell’espressione verbale.