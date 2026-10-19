Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La pentola per hotpot in offerta

La convivialità è ciò che unisce gli appassionati di cucina e chi ama trascorrere le serate in compagnia di amici e familiari. Cucinare insieme, scambiarsi ricette e consigli è una pratica che spesso rende le serate divertenti e coinvolgenti, ma se volete vivere un’esperienza ancora più coinvolgente dalla Cina arriva un rituale da provare subito. L’hotpot è il rito che mette al centro della tavola una pentola che tradizionalmente contiene del brodo in cui i commensali inseriscono verdure, carne o pesce, quando è pronto poi ognuno prende il suo cibo. Un rituale che è arrivato fino a noi attraverso una pentola che puoi avere anche tu per replicare questa tradizione cinese. Non hai bisogno di spendere una fortuna per realizzare una cena hotpot a casa come quella del ristorante, ti basta acquistare un modello elettrico. La buona notizia è che oggi ci sono 4 versioni in offerta in grado di rispondere a diverse necessità tutte accomunate da una caratteristica unica: hanno un prezzo scontatissimo che non supera (o lo fa di poco) i 100 euro.

Klarstein Szechuan, la pentola 2 in 1

Il primo modello che vogliamo presentarti è la pentola 2-in 1 di Klarstein formata da una pentola in acciaio inox da 5 litri e una piastra grill da 22 cm. Le due zone, anche se sono collegate tra di loro, possono essere regolate in modo indipendente: mentre al centro hai il brodo (ma anche fonduta, zuppe, minestroni) in caldo grazie alla potenza di 1350 W, attorno puoi grigliare le verdure o la carne sfruttando i 600 W di potenza.

Audecook, la hotpot compatta

Il principio dell’hotpot è la convivialità e puoi metterlo in atto anche con una pentola elettrica in formato mini e una versione che si discosta leggermente dalla tradizione. Quella di Audecook ha un cestello per la cottura al vapore e una pentola per cuocere la zuppa, i noodles o il brodo. Leggera e compatta, puoi regolare la potenza su due livelli grazie alla manopola presente sul manico.

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Klarstein Szechuan, la pentola con vaschetta di raccolta

Un’altra pentola hotpot di Klarstein appartiene sempre alla linea Szechuan e differisce dalla precedente per piccoli dettagli. Mentre il funzionamento e la possibilità di regolare separatamente piastra e pentola rimangono invariati, a renderla più accattivante è la superficie a rilievo della griglia che evita che il cibo scivoli grazie alla vaschetta di raccolta per i residui di grasso così da avere la tavola sempre pulita e in ordine.

Offerta Klarstein Szechuan Hotpot e piastra elettrica

Crock-Pot, la pentola per una cucina lenta

Da Crock-Pot arriva una Slow Cooker, una pentola che non è propriamente un hotpot in senso stretto, ma che assolve allo stesso obiettivo se tu e i tuoi commensali amate il ramen o il brodo. Pensata per cotture fino a 20 ore, ha la modalità “mantieni caldo” che ti permette di inserire al suo interno verdura, pesce, carne e cuocerli facilmente. Un apparecchio versatile e che può essere sfruttato anche sa vuoi preparare brasati o tutte quelle ricette che richiedono una lenta cottura.

Offerta Crock-Pot Pentola a lenta cottura

Klarstein 3-in-1, la hotpot versatile

Altro apparecchio in offerta di Klarstein è la hotpot 3-in-1 formata da una pentola centrale con griglia interna in pietra naturale rimovibile e facile da pulire. Un mix tra raclette e hotpot per preparare tutti i piatti che vuoi grazie a una potenza di 11 W per soddisfare qualsiasi palato.

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