Perché la pentola a pressione, che abbiamo visto usare alle nostre nonne, è ancora il mai più senza in cucina

Spezzatini gustosi, patate deliziose e arrosti succulenti: la pentola a pressione (come quella della nonna) ora è super tecnologica. E costa pochissimo.

Non solo una pentola a pressione, ma un alleato in cucina per preparare piatti deliziosi velocemente e semplicemente. La Instant Pot Duo 7-in-1 è quello che ti serviva per rivoluzionare il tuo modo di cucinare. Riso saltato, pollo croccante, zuppe gustose, ma anche carne stufata con le patate e porridge per la colazione. Le ricette che puoi preparare sono davvero tantissime, sfruttando la potenza di un multicooker che ha rivoluzionato la cucina e che su Amazon conta quasi 7mila recensioni.

Chi ha provato questa pentola a pressione afferma che è di altissima qualità, veloce e facile da utilizzare. Fra le caratteristiche più apprezzate ci sono le tantissime funzioni e la facilità d’uso. In generale la Instant Pot Duo 7-in-1 può davvero fare la differenza soprattutto per chi ha pochissimo tempo a disposizione, per le famiglie numerose e in generale per chi non sa mai cosa cucinare. Permette di risparmiare tempo, è facile da pulire e regala prestazioni di cottura ottimali.

Il prezzo per questo assistente chef poi è davvero imperdibile. Su Amazon lo trovi a soli 79,99 euro, assicurandoti un prodotto che durerà nel tempo e ti migliorerà davvero la vita.

Come si cuoce con la pentola a pressione Instant Pot Duo 7-in-1

La pentola a pressione Instant Pot Duo 7-in-1 è la più amata in Italia ed Europa dove ha ottenuto un enorme successo. Sostituisce infatti ben 7 elettrodomestici e ha la capacità di accelerare i tempi di cottura sino a 6 volte. Tutto risparmiando sino al 70% di energia rispetto ai metodi tradizionali di cottura.

Immagina un’unica pentola per gestire i tuoi menù. puoi usarla come pentola a pressione, ma anche per realizzare cotture a fuoco lento a vapore e in padella. Qualunque sia il piatto che desideri la Instant Pot può prepararlo. Dalla colazione sino al dolce, puoi sfruttarla per il tuo meal prep o per preparare delle cene per tante persone, sfruttando le sue numerose funzioni.

I comandi d’altronde sono intuitivi, con programmi one-touch e una facilità di pulizia che rende ogni pasto un gioco. La camera di cottura è silenziosa, non rilascia calore nè produce odori. La ciotola interna è resistente e in acciaio inossidabile con un fondo a 3 strati.

Il bello della pentola a pressione è la sua versatilità. Puoi infatti utilizzarla per realizzare tutte le ricette che desideri, puntando su un metodo di cottura alternativo, salva bolletta ed energia. La pentola a pressione infatti consente di cuocere i cibi preservando al massimo consistenze, proprietà e profumi, accorciando i tempi di cottura.

Il risultato sono arrosti succulenti, spezzatini che si sciolgono in bocca, patate lessate perfette, come contorno o per il purè. E ancora un polpo da leccarsi i baffi o delle lenticchie saporite. Il bello di Instant Pot Duo 7-in-1 è che ti consente di sperimentare, preparare tanti piatti e di risparmiare tempo, usandolo per ciò che desideri.

