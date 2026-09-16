Con quante persone hai fatto sesso? La psicologia ci svela cosa si nasconde dietro questa domanda e perché non è tutto come sembra

Psicologa e coach, si occupa di clinica e sessuologia. Insegna all’Università di Torino e scrive libri coniugando clinica e divulgazione scientifica.

iStock Body Count: un numero che dice più di noi che dell'altra persona

Il body count è tornato al centro del dibattito come numero apparentemente neutro, ma usato spesso per valutare affidabilità, desiderio e rispettabilità.

La ricerca mostra che conta non solo quanti partner ci siano stati, ma anche il contesto, mentre il doppio standard continua a pesare soprattutto sulle donne.

Social network e cultura del confronto hanno reso più visibile il tema, trasformando la sessualità in un terreno di giudizi, stereotipi e resistenze.

«Qual è il tuo body count?». Fino a qualche anno fa sarebbe sembrata una domanda da conversazione imbarazzante, oggi può comparire tranquillamente in un video TikTok, in una street interview o durante un appuntamento.

Il termine indica il numero di persone con cui si sono avuti rapporti sessuali e, soprattutto online, è diventato una specie di dato anagrafico parallelo: non compare sui documenti, ma può essere considerato sorprendentemente importante da chi lo chiede.

Il problema non è la curiosità verso la storia sessuale di una persona. In una relazione, parlare delle proprie esperienze può avere perfettamente senso, anche per ragioni di salute sessuale, contraccezione, consenso o semplicemente per conoscersi meglio.

La questione cambia quando quel numero viene utilizzato come scorciatoia per capire chi abbiamo davanti.

Quanti partner hai avuto diventa allora una domanda apparentemente semplice che nasconde un’altra domanda: «Che tipo di persona sei?».

Il body count è tornato a essere una domanda scomoda

La ricerca psicologica mostra che il numero dei partner sessuali può effettivamente entrare nella valutazione di un o una potenziale partner.

Uno studio pubblicato nel 2025 su Scientific Reports ha osservato che la disponibilità a considerare una persona per una relazione a lungo termine diminuiva all’aumentare del numero di precedenti partner sessuali.

Gli autori hanno però trovato un elemento meno intuitivo: non conta soltanto quanti partner ci sono stati, ma anche come le esperienze si distribuiscono nel tempo.

Quando la frequenza dei nuovi partner diminuiva nel corso del tempo, la valutazione diventava più favorevole.

Questi risultati suggeriscono che le persone non solo prestino attenzione al numero di partner sessuali di un potenziale compagno o compagna a lungo termine, ma anche al contesto che circonda questi incontri, come la frequenza e la tempistica.

Questo non significa che il numero dei partner permetta di prevedere la qualità di una relazione, né che esista una soglia oltre la quale una persona diventi automaticamente più o meno affidabile.

Significa una cosa diversa e forse più pericolosa: la storia sessuale viene utilizzata dalle persone come informazione attraverso cui formulare giudizi sull’altra persona. Ed è proprio qui che il body count smette di essere un numero e diventa una categoria sociale.

Il numero non racconta la storia, ma il giudizio che gli attribuiamo

Un numero ha un vantaggio enorme: sembra oggettivo. La sessualità, invece, è fatta di relazioni, desideri, contesti, esperienze positive e negative. Ridurla a una cifra significa eliminare quasi tutto questo.

In una situazione complessa, come può essere quella di valutare un o una partner per una relazione duratura, psicologicamente siamo portati a diminuire i dati da prendere in considerazione, per orientarci meglio e fare una valutazione plausibile per sentirci più al sicuro.

Il numero dei partner può così diventare una scorciatoia cognitiva. Se una persona ha avuto molte esperienze sessuali, possiamo attribuirle caratteristiche che non sono necessariamente contenute in quel dato: maggiore impulsività, minore capacità di impegnarsi, maggiore desiderio di sesso occasionale.

Oppure possiamo fare il contrario e interpretare una lunga esperienza come segnale di sicurezza, competenza o apertura. In entrambi i casi stiamo aggiungendo informazioni che il numero, da solo, non contiene.

E poi c’è il genere. La letteratura sul cosiddetto doppi standard eterosessuali mostra che il problema non è affatto nuovo.

Una meta-analisi pubblicata su Personality and Social Psychology Review ha trovato evidenze del tradizionale doppio standard sessuale: alcuni comportamenti sessuali venivano considerati più appropriati o positivi negli uomini rispetto alle donne.

Il doppio standard si verifica quando valutiamo uomini e donne in modo diverso nella stessa situazione.

E si mantengono non solo in modo manifesto, ma anche attraverso aspettative più sottili, giudizi, battute, etichette e idee su cosa renda una donna più o meno desiderabile come partner.

Sopravvive facilmente in società basate su stereotipi patriarcali e senza un’educazione sessuo-affettiva. Infatti, i doppi standard risultano meno tradizionali nei paesi con livelli più elevati di uguaglianza di genere.

Perché il body count interessa così tanto alla Gen Z

Che ruolo hanno i social in tutto questo?

Non è stato TikTok a inventare il doppio standard sessuale, ma ha reso la vita privata molto più facile da trasformare in contenuto, confronto e discussione pubblica.

Uno studio condotto su 566 adolescenti olandesi tra i 16 e i 20 anni ha mostrato che anche media e amici contribuiscono a costruire le idee su come uomini e donne dovrebbero vivere la propria sessualità.

In particolare, nei ragazzi, una maggiore esposizione sui social a immagini di donne sessualizzate era associata a una visione più tradizionale dei ruoli sessuali.

Questo non dimostra che la Gen Z giudica di più il body count, dimostra però che le norme sessuali non nascono soltanto dalla famiglia o dall’educazione formale: vengono costruite anche attraverso ciò che vediamo fare, dire e approvare alle persone intorno a noi.

E i social hanno aggiunto un ingrediente non irrilevante: la confrontabilità. La sessualità non viene più soltanto vissuta, ma può essere raccontata, commentata, confrontata e persino trasformata in una gara di numeri.

La domanda «quanti?» diventa quindi perfetta per la logica dei contenuti brevi: è personale, provoca una reazione e produce immediatamente un’informazione facile da commentare.

Il concetto di doppio standard sessuale descrive una situazione in cui lo stesso comportamento viene valutato diversamente a seconda che a metterlo in atto sia un uomo o una donna. Gli uomini possono godere di una maggiore libertà sessuale, mentre le donne rischiano più facilmente giudizi e conseguenze sociali negative.

Uno studio sulle giovani donne del Toledo Adolescent Relationships Study ha analizzato proprio queste dinamiche, osservando cosa accade alle giovani donne che dichiarano di avere avuto un numero elevato di partner sessuali.

I risultati mostrano però che il numero dei partner, da solo, non era associato a una minore autostima o a una minore popolarità.

A fare la differenza sembra essere soprattutto le persone più vicine: avere amiche che offrivano sostegno e accettazione poteva infatti attenuare i giudizi negativi degli altri.

In altre parole, il gruppo dei pari può contribuire a rafforzare lo stigma, ma può anche diventare un antidoto.

Anche qui, dunque, niente equazione «molti partner = problema psicologico». La questione è molto più sociale: che significato attribuiamo a quel numero e chi decide quale significato debba avere?

Dal body count al 4B

La domanda sul body count può sembrare innocua finché non viene utilizzata per classificare le persone.

Ma la storia recente mostra anche una risposta molto diversa al problema del controllo sociale sulla sessualità femminile.

In Corea del Sud, tra le giovani femministe digitali, è nato il movimento 4B.

Il nome deriva da quattro termini coreani che indicano il rifiuto di:

matrimonio eterosessuale,

figli,

relazioni romantiche con uomini

rapporti sessuali con uomini.

Uno studio pubblicato nel Journal of Gender Studies nel 2021 descrive il 4B come parte del femminismo digitale sudcoreano e come una critica alle aspettative sociali e politiche rivolte alle donne, comprese quelle legate alla riproduzione e al ruolo della moglie.

Il 4B non nasce come risposta al body count e non va presentato come un comportamento rappresentativo delle giovani donne sudcoreane.

È un movimento femminista specifico, sviluppato in un preciso contesto sociale e culturale. Ma è interessante accostarlo al fenomeno del body count per una ragione: porta all’estremo opposto la stessa domanda su chi abbia il diritto di stabilire che cosa debba significare la sessualità di una donna.

Da una parte c’è chi chiede «con quante persone sei stata?» per decidere che cosa quel numero racconti di te. Dall’altra c’è chi sceglie di sottrarsi alle relazioni eterosessuali come forma di critica alle aspettative che le accompagnano.

Non sono la stessa cosa e non vanno messe sullo stesso piano. Ma entrambe rendono evidente quanto la sessualità femminile sia ancora un terreno sul quale si esercitano aspettative sociali molto forti.

Il problema non è il numero

Alla fine, quindi, il body count non è né un indicatore di valore personale né necessariamente un’informazione rilevante.

Può avere un significato per chi lo comunica e per chi lo ascolta. Il punto è capire che cosa stiamo cercando di sapere attraverso quel numero.

Se vogliamo conoscere la storia sessuale di una persona, possiamo parlare di desideri, consenso, protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili, contraccezione, esperienze, confini e aspettative.

Se invece ci interessa il numero per stabilire se quella persona sia abbastanza rispettabile, abbastanza seria o abbastanza adatta a una relazione, non stiamo più cercando un’informazione: stiamo applicando un giudizio.

E forse è proprio questa la parte più critica del fenomeno. Nel momento in cui abbiamo a disposizione più parole per parlare di consenso, identità, desiderio e libertà sessuale, continuiamo a essere tentate di ridurre tutto a una cifra.

Del resto, sapere che una persona ha avuto tre, dieci o trenta partner ci dice esattamente questo: con quante persone ha avuto almeno un rapporto sessuale. Il resto lo stiamo mettendo noi.

Fonti bibliografiche

Sexual partner number and distribution over time affect long-term partner evaluation: evidence from 11 countries across 5 continents – Scientific Reports

He is a Stud, She is a Slut! A Meta-Analysis on the Continued Existence of Sexual Double Standards – Personality and Social Psychology Review

Identity, Peer Relationships, and Adolescent Girls’ Sexual Behavior: An Exploration of the Contemporary Double Standard – Journal of Sex Research

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