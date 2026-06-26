Un'indagine di AstraRicerche per Lelo condotta su 1000 donne italiane svela cosa le allontana dal sesso e quali sono gli errori più gravi degli uomini a letto

Psicologa e coach, si occupa di clinica e sessuologia. Insegna all’Università di Torino e scrive libri coniugando clinica e divulgazione scientifica.

Psicologa e docente

iStock Cosa non sopportano le donne durante il sesso: lo rivela una ricerca

La sessualità femminile continua a essere circondata da stereotipi e convinzioni difficili da scalfire. Per anni ci si è chiesti cosa piaccia alle donne, ma spesso la domanda è stata posta da una prospettiva maschile, concentrata più sulla performance dell’uomo che sull’esperienza femminile.

Per questo è interessante il cambio di prospettiva di una nuova indagine: “Quello che le donne non vogliono”, commissionata ad AstraRicerche da LELO, brand leader nel mercato dei sex toys.

Lo studio, condotto su un campione di 1.009 donne italiane eterosessuali tra i 18 e i 65 anni con esperienza sessuale attuale o pregressa, ha ribaltato la domanda: non cosa piace alle donne, ma cosa trovano sgradevole durante un rapporto sessuale.

E il risultato smonta qualche convinzione diffusa: non è una pratica specifica a rovinare un rapporto, non è la durata, non è il troppo o il troppo poco.

Un dato che la letteratura scientifica internazionale conferma da tempo: la disparità nella soddisfazione sessuale tra uomini e donne eterosessuali, nota come orgasm gap, non nasce da un dettaglio tecnico, ma da una intera coreografia relazionale che spesso ignora i tempi e i bisogni femminili.

Ascolto e responsabilità del piacere: il vero terreno di scontro

Il dato più immediato riguarda l’igiene: per l’81,3% delle intervistate è l’elemento più sgradevole in assoluto, prima di qualunque altra variabile.

Ma subito dopo, con il 68,5%, arriva qualcosa di meno scontato: il comportamento del partner durante il rapporto pesa più della performance in sé.

Otto donne su dieci segnalano la mancanza di ascolto come un problema concreto, e quando l’attenzione al desiderio dell’altra persona viene a mancare, il piacere ne risente in modo diretto.

C’è poi un dato che meriterebbe più spazio nel dibattito pubblico: il 71,4% delle intervistate trova sgradevole un partner che si aspetti che sia lei a “fare tutto”, mentre il 69,8% segnala come problematico trascurare la stimolazione clitoridea, percentuale che sale al 74,6% tra le 18-29enni. Non è un dettaglio da poco.

Uno studio, dal titolo molto chiaro: “Climax as Work”, conferma una vera e propria divisione del lavoro di genere nel piacere, secondo cui sia donne sia uomini si impegnano in comportamenti che enfatizzano il piacere maschile più di quello femminile.

Le pratiche sessuali centrate sulla stimolazione clitoridea sono associate in modo diretto agli orgasmi femminili, ma si è anche osservato come, nonostante questo sia ampiamente noto, le coppie continuino a non adattare di conseguenza i propri comportamenti.

Secondo gli autori, molti uomini e molte donne continuano a vivere la sessualità attraverso stereotipi di genere, che fanno apparire l’orgasmo maschile come qualcosa di naturale e quello femminile come un obiettivo da raggiungere, come un lavoro, appunto.

Con questa ricerca gli studiosi vogliono spostare l’attenzione dal comportamento dei singoli alle dinamiche sociali, mostrando come la vita sessuale continui a riflettere e alimentare le disuguaglianze tra uomini e donne.

A completare il quadro, il 65,1% delle intervistate giudica sgradevoli i comportamenti percepiti come dominanti o impulsivi, mentre oltre la metà (53,6%) non apprezza le spinte troppo intense.

La passionalità, insomma, va benissimo, ma non quando si trasforma in un format a senso unico.

Jackhammering: il nome nuovo di un problema vecchissimo

Tra le dinamiche indagate, la ricerca ha approfondito nel dettaglio quella che in inglese viene chiamata jackhammering: una penetrazione rapida e meccanica, paragonabile al movimento di un martello pneumatico, diventata negli ultimi anni simbolo di una sessualità iperperformativa, spesso mutuata dall’estetica pornografica.

Il giudizio delle intervistate è netto: quasi tre donne su quattro la rifiutano o la accolgono con forte riserva, con un rifiuto che cresce con l’età.

Le ragioni che emergono dai dati sono coerenti tra loro:

il 36,7% indica il ritmo troppo veloce e meccanico come problema principale,

il 33% percepisce la pratica come orientata più al piacere maschile che al proprio,

il 24,4% la trova poco sensuale,

il 20% poco coinvolgente dal punto di vista emotivo.

Non va sottovalutato, inoltre, che il 20,6% delle intervistate segnala un rischio concreto di dolore fisico, un aspetto che meriterebbe più attenzione clinica di quanta solitamente ne riceva.

Il jackhammering, in fondo, è il sintomo più visibile di un copione sessuale ancora molto diffuso, quello che i ricercatori chiamano sexual script penetro-centrico: un modello in cui il rapporto si organizza attorno alla penetrazione vaginale, relegando la stimolazione clitoridea a un’appendice del rapporto piuttosto che a un suo elemento centrale.

Una revisione pubblicata su Archives of Sexual Behavior ha mostrato come, in questo schema, il copione sessuale femminile tenda a includere una breve stimolazione clitoridea durante i preliminari per poi concentrarsi sulla penetrazione vaginale, un assetto che, non a caso, continua a coincidere con i tassi di orgasmo più bassi tra le donne eterosessuali rispetto a qualsiasi altro orientamento.

Eccitazione femminile: quello che il corpo chiede prima ancora della mente

Dietro molti dei dati raccolti dalla ricerca, dalla fretta nella penetrazione alla scarsa stimolazione clitoridea, c’è un nodo fisiologico che vale la pena sciogliere, perché spiega perché certe scorciatoie non funzionano quasi mai.

La clitoride non è un accessorio del rapporto, ma l’organo con la maggiore densità di terminazioni nervose nell’intera anatomia femminile, e la sua stimolazione resta, per la maggior parte delle donne, la via più diretta verso l’eccitazione e l’orgasmo.

Trattarla come un passaggio rapido da archiviare prima della vera sequenza, cioè la penetrazione (perché è quella che dà più piacere a lui), significa ignorare il principale motore del piacere femminile, non un suo complemento.

E c’è da chiedersi come mai la clitoride, l’unico organo del corpo umano la cui funzione è esclusivamente quella di generare piacere, sia ancora oggi così marginale nell’immaginario sessuale collettivo.

La medicina stessa ha impiegato secoli prima di descriverne davvero l’anatomia.

Una sessualità pensata così resta penocentrica e penetrativa per definizione: organizzata attorno a un solo corpo e a una sola direzione di piacere.

C’è poi un secondo equivoco, ancora più diffuso: pensare che il corpo femminile sia pronto alla penetrazione fin dai primi minuti.

La fisiologia racconta un’altra storia. La lubrificazione e la predisposizione della vagina all’ingresso del pene non si accendono all’improvviso, ma è un processo graduale.

È un po’ come aprire un sacchetto di carta: se lo si allarga con delicatezza si apre, se lo si forza troppo presto rischia di strapparsi.

Allo stesso modo, durante l’eccitazione aumenta il flusso di sangue ai genitali e i tessuti hanno bisogno di tempo per distendersi e prepararsi al rapporto.

Questo significa che la penetrazione che arriva prima che questi processi si siano completati, il 43,2% delle intervistate la definisce sgradevole proprio per questo motivo, non incontra un corpo pronto ma un corpo ancora in fase di apertura.

Il risultato è spesso attrito, fastidio, in alcuni casi dolore e una sensazione di non sintonia che la ricerca registra in modo diffuso.

Quando è l’ambiente a bloccare il desiderio

C’è un terzo elemento che la ricerca isola con chiarezza, e che spesso viene sottovalutato: il contesto.

Per il 50,3% delle intervistate, l’ambiente in cui avviene il rapporto compromette la qualità dell’esperienza quanto, se non più, di certi comportamenti del partner.

Nel dettaglio, la scarsa pulizia del luogo è l’elemento più disturbante in assoluto (70,5%), seguita dalle condizioni di scarsa privacy (60,2%).

I bagni pubblici non incontrano il favore della maggioranza (55,3%), così come i luoghi pubblici o semi-pubblici (49,6%).

Per oltre 8 donne su 10, in altre parole, il rischio di essere viste, sentite o interrotte rappresenta un deterrente reale al rapporto, non un dettaglio estetico.

Il dato fotografa una concezione dell’intimità in cui sicurezza e protezione da intrusioni esterne sono prerequisiti, non opzioni accessorie.

Una stanza pulita, raccolta, lontana da sguardi indiscreti, resta per la maggior parte delle italiane la condizione minima perché tutto il resto, dal desiderio al piacere, possa effettivamente accadere.

Tempi, sintonia e comunicazione: la vera leva del cambiamento

Sui tempi del rapporto circola una credenza tanto diffusa quanto imprecisa: che siano sgraditi solo i rapporti troppo brevi. I dati raccontano un quadro più complesso.

Le intervistate giudicano sgradevoli sia i rapporti percepiti come troppo lunghi e noiosi (50,6%), sia quelli troppo rapidi rispetto ai propri desideri (49,8%).

Il problema, dunque, non è la velocità in sé, ma la mancanza di sintonia con il ritmo dell’altra persona:

il 70,5% segnala come elemento critico la perdita di coinvolgimento emotivo durante il rapporto,

il 56,4% il mancato rispetto dei tempi dell’eccitazione femminile.

Il 43,2% trova sgradevole una penetrazione iniziata prima della propria reale eccitazione,

il 32,2% rifiuta la pressione a raggiungere l’orgasmo a tutti i costi.

Dalla ricerca emerge chiaramente il bisogno, e direi anche il diritto, di puntare su uno strumento concreto e formidabile: la comunicazione.

Una ricerca condotta dall’Università Sapienza di Roma, pubblicata su Healthcare, ha dimostrato che una migliore qualità della comunicazione sessuale all’interno della coppia è collegata a un aumento della soddisfazione sessuale.

La buona notizia è che i dati indicano una direzione chiara: le donne italiane chiedono di essere ascoltate e che venga considerato il proprio corpo come attivo sessualmente e non solo per dare piacere, ma anche e soprattutto per riceverlo.

Fonti bibliografiche