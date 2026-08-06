Psicologa e coach, si occupa di clinica e sessuologia. Insegna all’Università di Torino e scrive libri coniugando clinica e divulgazione scientifica.

iStock Relazioni lunghe o incontri occasionali: dove è più facile dire cosa ti piace (e cosa no)?

La comunicazione sessuale dipende più dal contesto concreto (luogo, tempo ed aspettative) che dall'etichetta della relazione.

Igiene, sicurezza e cura personale emergono come prerequisiti essenziali per sentirsi ascoltate e poter esprimere limiti e desideri.

Per migliorare il piacere serve qualità del dialogo: check-in chiari e frasi propositive aiutano sia con sconosciuti che in coppia.

C’è una convinzione che circola da anni e che è si fatica a mandar via dall’immagine collettiva ed è quella che l’incontro di una notte sia il contesto ideale per dire finalmente cosa si vuole.

Nessun futuro da proteggere, nessuna immagine di coppia da tutelare, solo due persone libere di essere dirette. Sulla carta l’equazione torna. Nei dati, molto meno.

Non se la cava meglio il luogo comune opposto, quello secondo cui con gli anni e con la confidenza la comunicazione sui desideri arrivi da sé, quasi per osmosi. Una recente indagine di AstraRicerche, condotta su un campione di oltre mille donne italiane eterosessuali, restituisce un quadro che smentisce entrambe le narrazioni.

Alla domanda su cosa renda sgradevole un rapporto sessuale, la risposta più diffusa non riguarda una pratica specifica, né la durata, né le misure “troppo” o “troppo poco”.

Se non è una questione di tempo insieme, né di libertà dal giudizio altrui, cosa determina davvero quanto sia facile o difficile dire cosa si vuole e cosa no?

Una cosa molto importante: la sensazione di non essere ascoltate.

E cosa può facilitare questa sensazione? Incrociando i dati di questa e altre ricerche internazionali emerge che a fare la differenza son tre condizioni molto concrete:

dove accade l’incontro;

quando, cioè in che fase e in che clima relazionale, e

perché, ovvero quali aspettative implicite lo attraversano.

Il luogo conta più del tempo che avete passato insieme

Nella ricerca AstraRicerche, il primo ostacolo alla piacevolezza del rapporto non riguarda il partner, ma lo spazio. Il 70,5% delle intervistate indica la scarsa pulizia del luogo come elemento più disturbante in assoluto, seguita dalla mancanza di privacy, segnalata dal 60,2%.

Bagni pubblici e luoghi semi pubblici raccolgono un giudizio negativo che sfiora la metà del campione, con percentuali più alte tra le più giovani e nelle regioni del Sud, dove probabilmente pesa anche una minore disponibilità di spazi domestici autonomi.

La variabile economica e abitativa, prima ancora di quella emotiva, finisce per decidere quanto margine ci sia per fermarsi e dire “aspetta, non qui” o “non così”.

Da un punto di vista clinico, la sensazione di essere al sicuro, al riparo da sguardi e interruzioni è spesso il prerequisito perché la comunicazione stessa possa esistere: è complicato dire “non mi piace” o “vorrei che tu facessi diversamente” quando l’attenzione resta occupata a monitorare una porta che non si chiude bene o un rumore nel corridoio.

Il sistema nervoso, semplificando, non distingue tra allerta reale e disagio ambientale: entrambi assorbono risorse che altrimenti andrebbero al desiderio e alla parola.

Questo vale indipendentemente da quanto si conosca la persona con cui si è a letto. In una relazione stabile come in un incontro di una sera, la sicurezza percepita dell’ambiente arriva prima della fiducia nel partner e la condiziona: non è possibile costruire un dialogo se il corpo è ancora impegnato a difendersi dal contesto.

Coppia stabile o incontro occasionale: chi comunica meglio?

Torniamo al luogo comune dell’incontro di una notte come terreno ideale per la sincerità e per osare finalmente dire cosa ci piace e cosa vogliamo e cosa no. La letteratura scientifica lo ridimensiona in modo netto.

Alcuni studi su giovani adulti mostrano che le persone in relazioni stabili tendono a usare più spesso segnali di consenso verbali ed espliciti rispetto a chi vive incontri occasionali, proprio perché la fiducia reciproca riduce la paura del rifiuto e rende più naturale mettere in parole ciò che si desidera.

Negli incontri occasionali accade il contrario di quanto si immagina: mancando una storia comune su cui appoggiarsi, la comunicazione tende ad affidarsi a segnali non verbali, sguardi, gesti, letture reciproche spesso ambigue, con margini di fraintendimento più ampi.

A complicare ulteriormente la comunicazione nell’incontro occasionale entra spesso una terza variabile, l’alcol, che secondo diversi studi qualitativi riduce la capacità di leggere correttamente i segnali di gradimento o rifiuto dell’altra persona, proprio nel contesto in cui quei segnali sono già più impliciti e meno verbalizzati.

Ma la relazione stabile non è un porto sicuro per definizione. Una ricerca pubblicata sull’International Journal of Clinical and Health Psychology, evidenzia che vivere una relazione lunga e consolidata non migliora automaticamente la capacità di comunicare i propri bisogni: a fare la differenza è piuttosto la capacità individuale di riconoscere e mettere in parole le proprie emozioni, indipendentemente dagli anni trascorsi insieme.

E in media, anche tra partner di lunga data, si conosce solo il 62% di ciò che piace all’altra persona e appena il 26% di ciò che non piace: un margine di ignoranza reciproca che nessuna quantità di tempo insieme colma da sola, se non viene messo in parole attivamente.

Il paradosso, quindi, è che nessuno dei due contesti garantisce di per sé una comunicazione più semplice.

Cambia il tipo di ostacolo: nella coppia stabile è il rischio di dare per scontato di sapere già tutto, nell’incontro occasionale è l’assenza di codici condivisi per dirlo.

Chi si aspetta che la libertà dal giudizio renda tutto più facile, o che gli anni insieme rendano tutto scontato, parte da una premessa che i dati non confermano.

Cosa chiedono davvero le donne nel sesso

Se il dove e il quando spiegano le condizioni di contesto, il perché riguarda le aspettative implicite che pesano su un rapporto, e qui la ricerca AstraRicerche entra nel merito con un dato che precede tutti gli altri: per l’81,3% delle intervistate l’igiene del partner è l’elemento più sgradevole in assoluto, prima ancora di qualunque comportamento durante il rapporto.

Prendersi cura di sé prima di un incontro sessuale non è un dettaglio estetico o un vezzo: è già una forma di comunicazione, il primo modo, ancora prima di aprire bocca, di dire all’altra persona che la sua presenza conta.

Subito dopo arrivano i dati sulla distribuzione della responsabilità del piacere:

il 71,4% delle intervistate trova sgradevole un partner che si aspetti che “faccia tutto lei”;

il 69,8%, percentuale che sale al 74,6% tra le 18-29enni, segnala come problema la stimolazione clitoridea trascurata;

il 65,1% indica come sgraditi i comportamenti percepiti come dominanti o impulsivi.

Anche il cosiddetto jackhammering, la penetrazione rapida e meccanica assimilata al movimento di un martello pneumatico rientra in questo quadro: quasi tre donne su quattro la rifiutano o la accolgono con forte riserva, soprattutto perché la associano più al piacere maschile che al proprio.

Il filo che lega questi dati, dall’igiene alla stimolazione trascurata, è sempre lo stesso: la cura.

Una meta-analisi su oltre 38mila persone, pubblicata sul Journal of Family Psychology, conferma che a incidere sulla soddisfazione sessuale non è tanto la frequenza con cui si parla di sesso in coppia, quanto la qualità di quella comunicazione, con un peso ancora maggiore sulla soddisfazione sessuale che su quella relazionale in senso ampio.

Tradotto: non basta parlarne più spesso, bisogna parlarne meglio, e prendersi cura del proprio corpo prima ancora di entrare in una stanza con qualcun altro è già un modo di farlo.

Come dirlo davvero, in coppia o al primo incontro

Tradurre questi dati in pratica significa distinguere due strategie, non cercarne una universale valida per ogni contesto.

In una relazione stabile, il rischio principale è la routine dell’assunto: vale la pena riprendere periodicamente la conversazione sul piacere, meglio se fuori dal momento in cui si sta facendo sesso, quando è più facile essere specifiche senza la pressione di “rovinare l’atmosfera”.

Frasi come “mi piacerebbe se…” o “quando fai X mi sento…, proviamo Y” funzionano meglio di un generico “non mi è piaciuto”, perché offrono un’alternativa invece di limitarsi a una valutazione.

In un incontro occasionale, dove i codici condivisi mancano per definizione, la chiarezza va costruita da zero e in tempo reale: un check-in verbale breve, “ti va così?”, “preferisci diverso?”, non toglie spontaneità.

Al contrario, la ricerca sul consenso mostra che chi lo utilizza riferisce esperienze più soddisfacenti, non più macchinose o meno intense.

Funziona anche in forma non verbale, una mano che guida, un rallentamento del ritmo, un contatto visivo che si prolunga, purché resti un segnale bidirezionale e non un’interpretazione data per scontata da una sola delle due persone.

In entrambi i casi il filo conduttore resta lo stesso che emerge dall’insieme dei dati raccolti: la sessualità che funziona non è quella performata secondo uno script prestabilito, ma quella costruita insieme, istante per istante.

Un principio che vale a prescindere da quanto tempo si conoscano le due persone coinvolte, e che forse spiega meglio di ogni altro fattore perché comunicare cosa si vuole resti difficile tanto al primo incontro quanto al centesimo.

Fonti bibliografiche:

Q uello che le donne non vogliono — Indagine AstraRicerche per LELO, 2026

— Indagine AstraRicerche per LELO, 2026 Mallory, Allen B – Dimensions of couples’ sexual communication, relationship satisfaction, and sexual satisfaction: A meta-analysis – Pub Med

Beres, M. (2010). Sexual miscommunication? Untangling assumptions about sexual communication between casual sex partners – The Journal of Sex Research

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