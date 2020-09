Meghan Markle omaggia Lady Diana in jeans ed è un successo

editato in: da

Meghan Markle incanta con il look in denim

Meghan Markle e Harry hanno ricordato Lady Diana in occasione dell’anniversario della sua morte (31 agosto 1997) piantando semi di Non-ti-scordar-di-me, i fiori preferiti dalla Principessa.

Per ricordare la madre scomparsa 23 anni fa, durante la visita al Preschool Learning Center Harry e sua moglie Meghan con l’aiuto dei piccoli studenti, tutti rigorosamente con la mascherina, hanno piantato i fiori più amati da Diana, dal nome suggestivo se messi in relazione con la tragica fine della Principessa del Popolo. Proprio per omaggiare Diana, Meghan volle i Non-ti-scordar-di-me anche nel suo bouquet di sposa.

Per l’occasione Lady Markle ha abbandonato i tacchi, indossando delle ballerine nere. E proseguendo nello stile casual degli ultimi mesi, da quando si è trasferita a Los Angeles, ha sfoggiato un look total denim: camicia e jeans. Tocco di classe, che la Royal Wedding l’ha contraddistinta, i capelli raccolti nell’ormai classico e ultra chic messy bun (leggi la nostra intervista all’hair stylist di Meghan).

L’outfit è perfetto e Meg è apparsa a suo agio tra i suoi piccoli aiutanti, mentre si sporcava le mani con la terra per interrare piantine e fiori. Lady Markle sembra aver rubato il mestiere a Kate Middleton, che oltre ad essere una grande appassionata di foto, adora il giardinaggio come ha dimostrato creando per il Chelsea Flower uno spazio verde dedicato ai bambini.

I Sussex sono apparsi sorridenti, nonostante le molteplici voci di crisi e nuove tensioni con la Famiglia Reale. Per la prima volta, da 23 anni, William e Harry hanno ricordato la scomparsa della madre separatamente. Il primo nella sua casa di campagna ad Anmer Hall, il secondo a Los Angeles.

Pare però che Meghan e Harry torneranno per un lungo periodo in Inghilterra il prossimo anno. Come ha sottolineato il loro biografo, Omid Scobie, a marzo 2021 ci saranno gli Invictus Games, a giugno il Trooping the Colour e a luglio verrà inaugurata la statua di Diana in occasione del suo 60esimo compleanno. Dunque, ci si aspetta che i Sussex resteranno in Gran Bretagna per vari mesi e partecipino a tutti questi eventi. Con loro questa volta potrebbe esserci anche il piccolo Archie che il prossimo maggio compirà due anni.