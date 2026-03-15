Re Carlo, Camilla contro Meghan Markle: “Ha fatto il lavaggio del cervello a Harry”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Meghan Markle

Un nuovo libro biografico sulla monarchia torna a raccontare i rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia reale, rischiando di mettere in imbarazzo Re Carlo III già alle prese con lo scandalo dell’arresto di Andrea. Al centro di tutto, ancora una volta, c’è Meghan Markle e stavolta a puntare il dito contro di lei sarebbe stata la Regina Camilla.

Camilla contro Meghan: “Ha fatto il lavaggio del cervello a Harry”

Secondo il biografo reale Tom Bower, autore del nuovo libro Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family, la Regina Camilla avrebbe confidato ad un’amica che Meghan Markle avrebbe fatto letteralmente “il lavaggio del cervello” al Principe Harry. Un’accusa durissima, che si inserisce in un quadro di tensioni familiari mai risolte che coinvolgono tutta la Royal Family.

Bower descrive Meghan come una “agente divisiva” all’interno della famiglia reale, percepita da William e Kate Middleton come una vera e propria “minaccia”. Stando alle ricostruzioni dell’autore, i Principi del Galles erano “allarmati” dal comportamento di Meghan e convinti che lei rimpiangesse le scarse possibilità di Harry di diventare re (e lei regina). Non mancano dettagli ancora più clamorosi. Secondo l’esperto, Harry sarebbe molto preoccupato all’idea che suo fratello William, futuro re, possa un giorno revocare tutti i titoli ai Sussex e bandirli definitivamente dalla Gran Bretagna. D’altronde non è un segreto la tensione fra i due fratelli che nemmeno Re Carlo III sarebbe riuscito a risolvere.

La replica di Harry e Meghan: “Teorie deliranti e melodramma”

La risposta dei Sussex non si è fatta attendere e la coppia dagli Stati Uniti ha voluto replicare in modo deciso a queste rivelazioni. Un portavoce di Harry e Meghan Markle ha attaccato duramente il biografo, accusandolo di aver trasformato la sua carriera in un’ossessione personale nei loro confronti.

“Questa è una persona che ha pubblicamente dichiarato ‘la monarchia dipende di fatto dall’eliminazione dei Sussex dalla nostra vita pubblica’, un linguaggio che parla da solo – si legge nel comunicato ufficiale -. Ha costruito una carriera elaborando teorie sempre più fantasiose su persone che non conosce e non ha mai incontrato. Chi è interessato ai fatti cercherà altrove; chi cerca cospirazioni deliranti e melodramma sa esattamente dove trovarlo”.

Non è la prima volta che Bower si occupa della coppia. Nel 2022 aveva già pubblicato Revenge: Meghan, Harry, And the War Between the Windsors, un altro libro che aveva fatto discutere, con rivelazioni riguardanti il rapporto di Meghan Markle con la Royal Family. Il nuovo volume tocca anche i rapporti commerciali dei Sussex dopo il loro addio alla famiglia reale nel 2020, dagli accordi con Netflix (da cui Meghan si è recentemente allontanata, scegliendo di prodursi da sola) e Spotify. Si parla anche dei celebri Invictus Games, che Bower ha ribattezzato provocatoriamente “i Meghan Games” per via della massiccia copertura mediatica riservata alla Duchessa durante il torneo sportivo dedicato ai veterani militari. Per l’esperto anche questo aspetto andrebbe a svelare la volontà di Harry di fare sempre felice sua moglie e di assecondare in qualsiasi modo i suoi desideri.