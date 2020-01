Perché è famosa Francesca Sofia Novello

editato in: da

Fidanzata di Valentino Rossi, modella e valletta di Sanremo: Francesca Sofia Novello è tutto questo e molto altro. Classe 1994, è originaria di Arese, in provincia di Milano, e presto conquisterà il pubblico sul palco dell’Ariston. Amadeus ha confessato di averla scelta “per la sua capacità di stare di fianco a un grande uomo pur stando un passo dietro”.

Decisa, molto riservata e bellissima, Francesca Sofia Novello ha incontrato per la prima volta Valentino Rossi sulle piste del MotoGp. Ha infatti ricoperto il ruolo di ombrellina e con il pilota si è creata da subito una forte intesa, tenuta però segretissima. Per diverso tempo Francesca ha lavorato come modella di intimo e oggi è una influencer molto apprezzata, con collaborazioni importanti con diversi marchi e brand.

Nel mondo della moda è conosciuta soprattutto per la sua somiglianza con Brooke Shields, star di Laguna Blu. Stessi occhi blu, stessa espressione intensa e fisico scolpito: Francesca Sofia Novello è identica alla star di Hollywood.

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Linda Morselli, Valentino Rossi è certo che Francesca sia la donna giusta per lui. In un’intervista a Rai Radio1, Il Dottore ha confessato di sognare una famiglia e dei figli. “Mi piacerebbe avere un figlio – ha spiegato -, se tutto va bene succederà prima o poi. Mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare il mio lavoro con la vita del papà. Ci vuole la donna giusta, ma forse l’ho già trovata. In questo momento ho una donna fantastica al mio fianco”.

La Novello non ha mai sponsorizzato la sua storia con Valentino Rossi su Instagram e sono pochissime le foto postate sul suo profilo in cui è insieme allo sportivo. Al contrario, ha sempre cercato di difendere la sua love story e di viverla lontano dai gossip.

“Sono una persona timida e riservata – aveva confessato lei qualche tempo fa al Corriere della Sera – e quando vedo i paparazzi che mi seguono sono ancora spaventata. E divento rossa. Non mi piace che le persone entrino troppo nella mia privacy. Quando invece mi fermano i fan per una foto sono felice e accolgo tutto sempre con il sorriso”.