Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello svela il pancino ed è splendida

Francesca Sofia Novello svela il pancino su Instagram ed è splendida. La fidanzata di Valentino Rossi aspetta una bambina dal pilota ed è al settimo cielo. Solo qualche giorno fa la coppia aveva annunciato l’arrivo della piccola, pubblicando sui social uno scatto in cui Valentino sorrideva felice accanto a Francesca Sofia.

Poco dopo la modella ha voluto condividere un’altra foto, raccontando la sua gioia, ma anche l’incredulità per l’arrivo della piccola in famiglia. “Hello pancina – ha scritto, pubblicando uno scatto fatto mentre ammira il tramonto in cui si vede il pancino -. Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto, mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula. Mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda”.

La top model, legata da anni a Valentino Rossi, ha poi raccontato nelle Stories come sta vivendo questo periodo della sua vita. “Il sonno non mi ha mai abbandonata, è stata una grandissima costante di questi mesi – ha svelato -. Però devo dire che sono stata molto fortunata, perché non ho praticamente mai avuto nausee, solo qualche bruciore di stomaco e, quale cibo mi ha dato un po’ fastidio oltre a qualche mal di testa, sintomi abbastanza comuni ma non sono stata male, sto alla grande”.

Felicissimo anche Valentino Rossi che pochi giorni prima di annunciare la gravidanza di Francesca Sofia Novello aveva detto addio alle corse. “Ho deciso di fermarmi, questa è la mia ultima stagione – aveva raccontato -. Questo è un momento difficile, è un momento triste, difficile pensare che non correrò nel campionato. Ho fatto questo per quasi trent’anni e l’anno prossimo la mia vita cambierà da un certo punto di vista. Il mio è stato un percorso lungo, e grandioso, molto divertente”.

27 anni lei, 47 lui, Francesca Sofia e Valentino hanno sempre vissuto lontano dai riflettori il loro amore. Il primo incontro sulla pista, dove lei faceva l’ombrellina, poi un legame che, in breve tempo, è divenuto importante, tanto da spingere per la prima volta Il Dottore a pensare a una famiglia. Oggi i due non potrebbero essere più felici e sereni, pronti a diventare genitori e a vivere un’altra grande avventura.