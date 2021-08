Francesca Sofia Novello, la tenera dedica a Valentino Rossi: “Il mondo è per te”

editato in: da

Un addio inaspettato, quello di Valentino Rossi al mondo del motociclismo, ma che prima o poi sarebbe dovuta arrivare. Il campione 42enne ha deciso di lasciare la MotoGP dopo 9 mondiali vinti e anni di successi e record, lasciando quel pizzico di amaro in bocca nei tifosi che avrebbero voluto vederlo correre per sempre.

Ad aspettarlo c’è la fidanzata, Francesca Sofia Novello, al suo fianco da anni con eleganza e discrezione. E, in questo momento delicato, non avrebbe potuto sperare in una donna migliore di lei. Il clamore seguito all’annuncio del ritiro non si è ancora placato, ma la dedica della sua amata è arrivata puntuale ed è in grado di sciogliere anche i cuori più duri: “Sei l’emozione più bella della mia vita. Tutto il mondo è per te amore”.

Il nuovo capitolo della vita di Valentino Rossi si apre così dall’altra parte della strada e ha il sapore di quello che ha sempre desiderato. La coppia, unita dal 2018, non ha nascosto di desiderare un figlio, per coronare quell’amore che – adesso – possono vivere nel pieno delle loro possibilità.

Secondo alcune dichiarazioni rese a Verissimo dalla Novello, il matrimonio non sarebbe in cima alla lista delle cose da fare: “Ce lo chiedono sempre, ma le nozze non sono in programma, non ci serve per forza una fede al dito per sentirci uniti. Per quanto riguarda la maternità, credo sia il desiderio di ogni donna e io lo sento molto. Sono però ancora giovane. C’è tempo”.

Per Valentino, c’è ancora mezza stagione da correre, quindi tutti i progetti di coppia potrebbero essere rimandati alla fine dell’anno. Intanto, Francesca Sofia Novello prosegue con successo la sua attività di influencer, seguita a quella di “ombrellina” che le ha permesso conoscere il suo fidanzato.

Inoltre, è stata anche scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2020. La sua partecipazione è ricordata per lo scivolone del presentatore, che si era complimentato con lei per la sua capacità di stare “sempre un passo indietro” al suo compagno. Francesca Sofia aveva risposto con ironia, mettendo fine alla polemica che si era scatenata già prima dell’inizio della manifestazione.