Verissimo, Francesca Sofia Novello: “Valentino Rossi è l’uomo della mia vita”

Nel salotto di Silvia Toffanin è stata ospite Francesca Sofia Novello, giovane modella e influencer e fidanzata di Valentino Rossi. A Verissimo ha raccontato l’amore riservatissimo con il motociclista e la sua carriera nel mondo della moda.

Una relazione vissuta lontano dai riflettori, nonostante la notorietà di Valentino. La Novello del resto ha sempre vissuto una vita molto riservata, anche se con il lavoro da modella aveva cominciato a raggiungere una certa popolarità:

Quando mi sono fidanzata con Vale è stato un exploit di cose nuove che però ho vissuto molto tranquillamente. Alla fine la vita con Vale è veramente molto semplice. Si vive a Tavullia, circondati da persone che sono cresciute con lui, quindi che c’è una grandissima tutela della privacy e di quello che è la nostra vita.

La loro storia è iniziata come una semplice frequentazione tra amici: i due uscivano da relazioni lunghe e complicate e per questo non erano pronti a iniziare una relazione seria. Poi tra una cena e qualche festa, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra:

Ormai praticamente conviviamo. Sono sempre lì, ho le mie cose lì, il mio spazzolino lì, ma faccio avanti e indietro perché la mia famiglia è a Milano. Da un annetto e mezzo però lavoro moltissimo sui social, faccio l’influencer, passo sempre più tempo lì, abbiamo due cani abbiamo la nostra vita insieme.

La relazione con Valentino Rossi da tre anni procede a gonfie vele. Un amore forte e intenso, fatto di piccoli gesti e tanta quotidianità, come ha raccontato la Novello:

Lui è semplicissimo, ci piacciono i film, i viaggi, le serie tv, stare con gli amici, una vita assolutamente normalissima. Non pensavo ed è una delle cose che più mi ha colpito quando l’ho conosciuto. Vivendo a Milano e conoscendo persone dello spettacolo e calciatori, avevano tutto un altro approccio sia alla donna sia come atteggiamento. Lui è come lo vedi, è solare… È molto difficile trovare in un uomo, specialmente così importante. È l’uomo giusto.

La giovane modella ha poi parlato del rapporto con la madre: un legame fortissimo, quasi da amiche, che non le ha mai impedito di spiccare il vol. Francesca Sofia Novello infatti, prima di intraprendere i primi passi nel mondo della moda, frequentava l’università. Era un mondo che però non la rendeva felice: la madre le è sempre stata accanto, sostenendola anche quando la scelta di fare la modella sembrava folle agli occhi degli altri.

Impossibile poi non parlare di uno dei gossip che più l’ha vista protagonista in questo ultimo periodo, il matrimonio: