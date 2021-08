Amadeus, annuncio a sorpresa: condurrà il Festival di Sanremo 2022

editato in: da

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2022. L’annuncio arriva a sorpresa, dopo che il conduttore aveva più volte ripetuto che la settantunesima edizione sarebbe stata, per lui, l’ultima come padrone di casa. E, invece, qualcuno o qualcosa deve avergli fatto cambiare idea.

L’esperienza di Amadeus al Festival di Sanremo nei due anni in cui è stato conduttore e direttore artistico è ritenuta, dalla maggior parte, un successo. Tanti gli apprezzamenti che ha ricevuto dal pubblico, dai suoi colleghi e dai dirigenti della Rai. E, di conseguenza, in più di una occasione gli era stato chiesto se sarebbe stato disponibile a salire sul palco dell’Ariston per la terza volta consecutiva.

Le sue risposte hanno sempre lasciato spazio a poche speranze e per questo, l’annuncio dell’Ama-tris sorprende non pochi. A rivelare la notizia il TG1, nella sua edizione delle 20. Amadeus, che mai ha fatto trapelare la sua intenzione di tornare a condurre il Festival di Sanremo 2022, ha accettato la proposta.

Ma chi lo avrebbe mai detto – ha dichiarato al TG1 -. Io per primo non avrei mai pensato di poter condurre tre Festival di Sanremo di seguito. […] Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, cominciare ad ascoltare le canzoni, condividerle con voi. Ci saranno sicuramente delle bellissime canzoni in gara, e poi c’è lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese.

Non si hanno ancora ulteriori dettagli su cosa abbia in programma il conduttore e su chi lo affiancherà. Fiorello sarà di nuovo al suo fianco? Nelle edizioni precedenti, i due avevano convinto tutti con la loro sintonia e la loro simpatia. Insieme hanno anche affrontato uno dei momenti più ardui del Festival di Sanremo: una kermesse privata del calore del pubblico, che da sempre è il cuore pulsante dell’evento, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e il resto del mondo.

Cosa avrà convinto Amadeus a cambiare idea? Potrebbe aver influito la certezza che, a distanza di tempo, le sue scelte si sono rivelate vincenti. Ha portato sul palco artisti che, poi, hanno conquistato il mondo della musica, come Achille Lauro, che ha recentemente inciso una hit con Orietta Berti e Fedez, e i Maneskin, che dopo aver trionfato al Festival di Sanremo hanno anche conquistato la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, riportando la kermesse in Italia.

Ora che la conduzione di Amadeus è confermata, cresce la curiosità per tutti i dettagli e le novità che porterà all’Ariston. Chi lo affiancherà? E quali artisti selezionerà per intrattenere il pubblico?