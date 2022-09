Francesca Sofia Novello come una sposa, il meraviglioso abito per il battesimo di Giulietta

Fonte: IPA Francesca Sofia Novello riscopre il fascino della salopette (e la apre sul pancione)

Reduce dal red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove lo scorso anno aveva sfilato con il pancione, e quest’anno ha stupito in un abito rosa ricco di paiettes di Rami Al Ali, Francesca Sofia Novello ha scelto un meraviglioso abito bianco per il battesimo della figlia. La modella, compagna di Valentino Rossi, sembra quasi una sposa per il giorno di festa della piccola Giulietta. Chissà, le nozze con il campione si avvicinano?

L’abito (quasi) da sposa per il battesimo di Giulietta

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno celebrato il battesimo della piccola Giulietta sabato 10 settembre. Tanti gli ospiti (tra i quali anche Cesare Cremonini), nella splendida cornice del Castello di Granarola e un tema ben preciso: degli orsetti, da quelli di peluches a quelli delle decorazioni, della torta e dei cupcakes.

Tutto per Giulietta, giustamente, ma l’attenzione di molti è caduta su un altro dettaglio: l’abito bianco della modella, che ricorda molto quello semplice ma elegante di una sposa. Un indizio su imminenti nozze in arrivo? Chissà, per ora la coppia smentisce ogni voce a riguardo.

Di certo, Francesca Sofia Novello è apparsa radiosa, nel lungo vestito color panna, sottile e senza nessun ricamo, adatto a una sera di fine estate. Che sia oppure no un indizio sul presunto matrimonio tanto smentito, poco importa, la modella si è confermata splendida anche nella sua semplicità. Gli accessori neri, come la micro bag e le scarpe, creano un contrasto cromatico, mettendo in risalto la sua bellezza.

Abbinato anche l’abito di Giulietta, bianco con dettagli color pastello, dal giallo al rosa. La bimba è nata lo scorso 14 marzo, consacrando l’unione di Valentino e Francesca Sofia.

Niente nozze in vista per Francesca Sofia e Valentino

Nozze sì, o nozze no? Loro continuano a smentire, il gossip continua a impazzare. Fatto sta che Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi non hanno ancora pensato al grande giorno, che pare per il momento non sia tra i loro piani.

“Tutti mi chiedono quando ci sposiamo. Non so cosa rispondere” aveva affermato la modella nel 2021 negli studi di Verissimo. “Il gossip avrebbe parlato anche senza anello! Si tratta solo di un anello, che può avere un milione di significati. Infatti, è un semplice regalo, non c’entra niente col matrimonio” si era giustificata dopo i rumors che parlavano di fidanzamento ufficiale.

Fonte: Instagram

“Non c’è nessun matrimonio in vista, che io sappia! Sicuramente è una storia importante e credo che sia l’uomo della mia vita. Ma non vedo il matrimonio come una conditio sine qua non. Se capita bene, sennò ci amiamo uguale, non serve una fede al dito.” aveva concluso Francesca Sofia.

La coppia però, insieme da quattro anni, dopo l’arrivo di Giulietta, non esclude un secondo figlio: “Ci piacerebbe avere anche un maschietto – ha raccontato il campione a Chi – ma non più di due figli. Mi piacerebbe portarlo subito in sella.”

Papà Vale, almeno per ora, infatti, non se la sente di pensare la sua bambina su una motocicletta.